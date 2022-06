CHIO Aachen: Dorothee Schneider zieht Showtime zurück, keine WM für das Paar

Was für ein Schock für die deutsche Dressurwelt! Dorothee Schneider wird mit ihrem 16-jährigen Showtime nicht beim CHIO Aachen an den Start gehen. Somit fällt das Paar auch für die Weltmeisterschaften in Herning aus.

Es hat nicht sollen sein: Der Grand Prix der CDI4*-Tour beim diesjährigen CHIO findet ohne die amtierenden Deutschen Meister im Grand Prix Special, Dorothee Schneider und Showtime statt. Der Hannoveraner v. Sandro Hit hatte nach den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr eine Turnierpause von rund neun Monaten. In Balve hatte das Paar dann erstmals wieder in das Turniergeschehen eingegriffen – mit Erfolg. Dort gab es im Grand Prix Special den Deutschen Meistertitel. Die Kür fand ohne Showi statt – er habe sich zu dieser Zeit noch im Aufbau befunden. Schneider entschied im Sinne des Pferdes. So auch dieser Tage.

Gestern hatte der langbeinige Braune den Vet-Check in Aachen noch ohne Probleme passiert. Dennoch veranlasste das abschließende Training seine Reiterin, ihn in Absprache mit der Teamführung von der Startliste für den Grand Prix am heutigen Mittwoch zurückzuziehen. Er habe sich nicht frisch wie gewohnt im Training präsentiert.

Besonders schmerzlich ist dieser Ausfall, weil er auch das Aus für das Paar Schneider/Showtime für die Weltmeisterschaften in Herning (DEN) im August bedeutet. Um den Sprung in das Championatsteam zu schaffen, ist der Sichtungsweg über die Deutschen Meisterschaften in Balve und das CHIO Aachen vorgeschrieben. Klaus Roeser, Vorsitzender des DOKR-Dressurausschusses, dazu: „Es ist bitter, auf so ein starkes Paar verzichten zu müssen.“

Die CDI4*-Tour startet heute mit dem Grand Prix um 16.30 Uhr. Als deutsche Reiter sind dort unter anderem Isabell Werth, Benjamin Werndl und Helen Langehanenberg am Start. Im CDIO5* Nationenpreis wird es am morgigen Donnerstag ab 09.30 Uhr ernst.

Hannah Scherf