Otto-Lörke-Preis 2022 für Destacado und Superb

Mit dem Otto-Lörke-Preis werden alljährlich talentierte Nachwuchs-Grand Prix-Pferde bis zehn Jahre sowie deren Ausbilder, Reiter und Besitzer ausgezeichnet. Dieses Jahr gibt es gleich zwei Preisträger.

Was haben Satchmo, Bonaparte, Elvis VA, Rembrandt, Goldstern, Grunox, Showtime, Cosmo und Bella Rose gemeinsam (abgesehen davon, dass sie alle Goldmedaillen für Deutschland gewonnen haben)? Richtig, sie alle und noch einige große Dressurpferde mehr sind einst mit dem Otto-Lörke-Preis ausgezeichnet worden. In ihren Hufspuren piaffieren nun Matthias Alexander Raths Destacado und Isabell Werths Superb. Sie sind die diesjährigen Otto-Lörke-Preisträger.

Der neunjährige gekörte Hannoveraner Hengst Destacado v. Desperados-Londonderry aus der Zucht von Heinrich Gießelmann hat eine wahre Bilderbuchkarriere im Viereck gemacht.

Dreijährig wurde er Bundeschampion unter Pascal Kandziora, im Jahr darauf übernahm Matthias Alexander Rath selbst den Beritt. Vierjährig ging der Fuchs kaum Turniere. Fünfjährig qualifizierte er sich für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde und gewann Silber. Sechsjährig vertrat er die deutsche Delegation erneut bei der WM in Ermelo und belegte Rang vier.

Siebenjährig ging er S und gewann das Finale des Nürnberger Burg-Pokals. Achtjährig folgten die ersten S***-Starts mit internationalen Grand Prix-Platzierungen. Am Finale des Louisdor-Preises hätte Destacado teilnehmen sollen, fiel aber kurz vorher verletzungsbedingt aus.

2022 war er wieder mehrfach international im Einsatz und verbuchte in Randbøl auf Gestüt Blue Hors sowie in Ornago und Mannheim jeweils Siege und zweite Plätze. Der jüngste Coup war der German Master-Titel in Stuttgart.

Matthias Alexander Rath, den den Hengst zusammen mit seinem Vater Klaus Martin Rath ausgebildet hat, sagt: „Destacado lernt unheimlich schnell, er ist fast ein kleiner Streber und sehr ehrlich. Er hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert, ist immer besser geworden und hat in diesem Jahr viel Konstanz gezeigt. Er hat den richtigen Ehrgeiz und ist ein unheimlich liebes Pferd. Er ist eher etwas zurückhaltend und braucht etwas Vertrauen, um sich zu präsentieren. Sein starker Schritt ist ein absolutes Highlight, dafür hat er bereits bei der WM zweimal eine Zehn bekommen.“

Neben Vater und Sohn Rath wurde auch Dr. Friederike Lohse als Mitbesitzerin des Fuchses geehrt.

Superb – oder Super B

Ob in französischer oder englischer Version, die zehnjährige Hannoveraner Rappstute Superb v. Surprice-Donautanz aus der Zucht von Marion Gabel und im Besitz von Madeleine Winter-Schulze ist zweifelsohne ein Pferd, das von seiner Qualität her seinem Namen gerecht wird.

Die Saison der Stute unter ihrer Ausbilderin Isabell Werth ging super los mit zwei Siegen im Frühjahr in Hagen. Insgesamt kann die Stute auf sieben internationale Platzierungen in Grand Prix und Special verweisen.

Isabell Werth sagt: „Superb hat keine Schwächen, ihr fehlt allerdings Prüfungserfahrung und auch mir mit ihr zusammen. Das ist etwas, was ich bei den anderen jungen Pferden jetzt versuche, besser zu machen. Und Superb ist mental unheimlich stark – sehr selbstbewusst und eine coole Socke. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr zeigen kann, was in ihr steckt.“

Für Isabell Werth war es das 15. Mal, dass sie den Otto-Lörke-Preis für ein von ihr ausgebildetes und vorgestelltes Nachwuchspferd entgegennehmen durfte.