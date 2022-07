Longlist für Deutschlands Para-Dressurteam für die WM in Herning steht fest

Nach dem internationalen Para-Dressurturnier im belgischen Grote Brogel hat der Beirat Para Equestrian des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) die Longlist für die Weltmeisterschaft in Herning aufgestellt.

Das Turnier lief für die deutschen Para-Dressurreiterinnen erneut ziemlich erfolgreich.

In Grade I ging die Deutsche Meisterin Martina Benzinger mit Nautika an den Start. In den ersten beiden Prüfungen funktionierte noch nicht alles so wie es sollte. Die Stute musste sich erleichtern und kam dadurch etwas aus dem Tritt, in der zweiten Prüfung suchte das Paar ein heftiger Regenschauer heim. Damit wurde die Kür dann aber wortwörtlich zu einer, denn die Missgeschicke blieben aus. Mit dem Ergebnis von 76,322 Prozent ließen Martina Benzinger und Nautika ihre Konkurrenz somit hinter sich.

Noch einen deutschen Sieg in der Kür gab es in Grade II. Heidemarie Dresing ritt ihre Hannoveraner Stute La Boum zu einem persönlichen internationalen Bestergebnis von 78,011 Prozent und entschied die Prüfung damit für sich. In den beiden Prüfungen zuvor hatte auch Dresing mit Wetterkapriolen und einer dadurch teils verunsicherten La Boum zu tun. Dennoch blieben die Prüfungen in deutscher Hand, denn Gianna Regenbrecht und ihr Oldenburger Hengst Fürst Sinclair ließen sich von den widrigen Umständen nicht beirren und erzielte Ergebnisse zwischen 72 und 73 Prozent. Dafür gab es in der Kür des Paares einen Schreckmoment, als Fürst Sinclair im Mitteltrab frisch nach vorne angaloppierte. Mit 72,944 Prozent belegten sie dort schlussendlich Platz drei. Bundestrainer Bernhard Fliegl: „Hier wächst ein tolles Paar für die Zukunft heran, mit noch richtig Luft nach oben und man kann gespannt sein, in welchen Bereich das noch geht.“

Ebenfalls große Fortschritte machen derzeit Melanie Wienand mit ihrem Lemony’s Loverboy in Grade III sowie Isabell Nowak mit Fayola DB in Grade V. In ihrem jeweiligen Grade gab es den vierten beziehungsweise dritten Platz für die Paare. „Die beiden entwickeln sich konsequent in die richtige Richtung und werden dafür auch mit den entsprechenden Punkten belohnt. Ich bin froh, dass wir jetzt viel breiter aufgestellt als noch zu Beginn des Jahres und auch für die Zukunft noch mehr Optionen haben, wenn es darum geht, internationale Turniere und Championate zu beschicken“, sagte Fliegl.

Diese Optionen werden nun in der veröffentlichten Longlist sichtbar. Nominiert sind in alphabetischer Reihenfolge:

Martina Benzinger mit Nautica

Heidemarie Dresing mit La Boum

Regine Mispelkamp mit Highlander Delight’s und Cijaano

Anna Lena Niehues mit Quimbaya

Isabel Nowak mit Fayola DB

Gianna Regenbrecht mit Fürst Sinclair

Melanie Wienand mit Lemony’s Loverboy

Die Shortlist für die WM Herning 2022 wird zum Nennungsschluss am 25. Juli bekannt gegeben.