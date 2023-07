Sport am Wochenende: Deutsche Jugendmeisterschaft Vielseitigkeit, Burg-Pokal in Bettenrode und mehr

Kurzzeitig kehrt ein wenig Ruhe ein in den Turnierkalender. Für Deutschlands beste Buschreiter im Junioren und Junge Reiter-Alter wird es dieses Wochenende jedoch besonders spannend mit den Titelkämpfen um die Deutsche Meisterschaft. In Bettenrode wird mindestens ein weiteres Finalticket zum Nürnberger Burg-Pokal vergeben.

Nationales Dressurturnier vom 6. bis 9. Juli in Bettenrode

Die sieben- bis neunjährigen Nachwuchsdressurpferde haben am Samstag und Sonntag in Bettenrode die Chance, ihr Ticket zum Finale des Nürnberger Burg-Pokals zu lösen. Daneben gibt es Dressursport bis Grand Prix-Niveau zu sehen. ClipMyHorse.TV überträgt für alle, die nicht live dabei sein können, ab Donnerstag live.

Deutsche Jugend Meisterschaft Vielseitigkeit vom 6. bis 9. Juli in Luhmühlen

Seinen Titel vom letzten Jahr wird Calvin Böckmann nun nicht mehr verteidigen können. Der Vielseitigkeitsreiter ist bereits 22 Jahre alt und befindet sich derzeit in Block zwei und drei der Longlist für die EM Vielseitigkeit in Haras du Pin. Außerdem rangiert er derzeit an zweiter Stelle im U25 Förderpreis Vielseitigkeit hinter Anna Lena Schaaf. Die amtierende Deutsche Meisterin der Junioren, Hedda Vogler, ist nun den U21-Reitern zuzuordnen. Allerdings hat sie mit ihren Pferden noch keine lange Drei-Sterne-Vielseitigkeit bestritten. Mit Niagara de Champenotte steht sie dennoch auf der Teilnehmerliste für die U21-DM in Luhmühlen, ebenso wie beispielsweise Greta Busacker, Johanna Marloh oder auch Kaya Thomsen.

Weitere Informationen unter: www.luhmuehlen.de

Internationales Pony-Fahrturnier und NRW-Meisterschaften Pferde (CAIP/CAN) vom 6. bis 9. Juli in Greven-Bockholt

Weitere Informationen unter: www.stmartin.de

AUSLANDSSTARTS

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 7. bis 9. Juli in Valkenswaard/NED

Letzte Woche kommentierte sie noch den Nationenpreis von Aachen fürs Fernsehen, diese Woche sitzt sie wieder selbst im Sattel: Janne Friederike Meyer-Zimmermann geht beim Vier-Sterne-Turnier in Valkenswaard (NED) an den Start. Auch der in Aachen siegreiche Richard Vogel sowie der Abräumer der vorletzten GCT-Etappe, Christian Ahlmann, finden sich auf der Teilnehmerliste.

Christian Ahlmann (Marl); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Richard Vogel (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 5. bis 9. Juli in Ommen/NED

Rene Dittmer (Stade); Sophie Hinners (Pfungstadt); Michael Kölz (Leisnig); Zoe Osterhoff (Hamm); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); Matthis Westendarp (Wallenhorst); David Will (Marburg); Holger Wulschner (Passin).

Weitere Informationen unter: www.csiommen.nl

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 5. bis 9. Juli in Macon Chaintré/FRA

Christoph Könemann (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.maconchaintre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 7. bis 9. Juli in Sariego/ESP

Tiara Bleicher (München); Simon Widmann (Markt Schwaben).

Weitere Informationen unter: www.yeguadafincamaeza.es

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 9. Juli in Calgary/USA

Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: www.sprucemeadows.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/1*-Intro) vom 4. bis 9. Juli in Aston Le Walls/GBR

CCI3*-S: Kai Rüder (Fehmarn).

CCI1*-Intro: Bernhard Reemtsma (Groß Walmstorf).

Weitere Informationen unter: www.astonlewalls.net

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/3*-P2/2*-H1/2*-P4/2*-P2/2*-P1) vom 6. bis 9. Juli in Ksiaz/POL

CAI3*-H2: Sebastian Warneck (Rangsdorf).

CAI3*-P2: Silke Zenkel (Heßdorf).

CAI2*-H1: Anna Auburger (Bernhardswald).

CAI2*-P4: Sascha Zimmermann (Seehausen).

CAI2*-P2: Pascal Fischer (Bone).

CAI2*-P1: Tobias Traut (Heßdorf); Justine Zimmermann (Seehausen).

Weitere Informationen unter: www.stadoksiaz.pl

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/3*-H1) vom 6. bis 9. Juli in Le Pin au Haras/FRA

CAI3*-H2: Marco Freund (Dreieich); Dennis Schneiders (Rieste).

CAI3*-H1: Ciara Schubert (Ketsch).

Weitere Informationen unter E-Mail: www.haras-national-du-pin.fr

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH San Giovanni/ITA vom 6. bis 9. Juli; www.horsesrivieraresort.net

CSI2*/1*/YH Bedizzole/ITA vom 6. bis 9. Juli; www.equiresults.com

CSI2*/1*/YH Wilków, Jakubowice/POL vom 6. bis 9. Juli; www.jakubus.pl

CSI2*/1*/YH Wuustwezel/BEL vom 5. bis 9. Juli; www.jv-horses.com/nl/home