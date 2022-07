Sport am Wochenende: Dressurfestival Schafhof, Nachwuchs-EM Springreiten, Vielseitigkeit in Jardy und mehr

Sowohl national, als auch international werden an diesem Wochenende Medaillensätze vergeben. In Deutschland sind es die Nachwuchs-Fahrer, die sich in Bösdorf messen werden. International sind es die U14-, U18- und U21-Springreiter bei der EM in Spanien. Aber noch vieles mehr ist los auf den internationalen Turnierplätzen.

Deutsche Jugendmeisterschaft und Bundesnachwuchschampionat Fahren vom 14. bis 17. Juli in Bösdorf

Neben den Deutschen Jugendmeisterschaften im Fahrsport wird auch das Bundesnachwuchschampionat der Fahrer in Bösdorf ausgetragen. Sechs Medaillensätze werden vergeben.

Weitere Informationen unter: www.boesdorf-raetzlingen.de

Internationales Dressurturnier (CDI4*) „Schafhofs Dressurfestival“ mit Louisdor-Preis vom 14. bis 17. Juli in Kronberg

Nachdem die Nachwuchsreiter am vergangenen Wochenende nochmal ihre Visitenkarte für die Jugend-EM Dressur abgeben konnten, geht es nun für die Senioren zum Schafhof. Neben einer Grand Prix Special- sowie einer Grand Prix Kür-Tour und diversen Jungpferde- und Amateur-Prüfungen geht es in Kronberg auch um weitere Tickets für das Louisdor-Preis-Finale.

Weitere Informationen unter: www.schafhof-connects.com

AUSLANDSTARTS

Europameisterschaft Springen Junge Reiter/Junioren/Children (CH-EU Y/J/Ch-S) vom 11. bis 17. Juli in Oliva/ESP

Die ersten Runden wurden bereits gedreht bei der Nachwuchs-EM Springreiten in Oliva. Bisher zeigten sich vor allem die Iren stark. Aus deutscher Sicht waren Luise Himmelreich und Henrike Ostermann in ihren Altersklassen am besten unterwegs. Heute geht es weiter unter der spanischen Sonne mit den Children. Ab 13.30 geht es bereits in Teil eins des Team-Finals bei den Junioren.

CH-EU-Y: Hannes Ahlmann (Reher) mit Baloucan; Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam; Emilia Löser (Niederneisen) mit Lesodero; Henrike Ostermann (Löningen) mit Air Force One; Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Chillert Blue.

CH-EU-J: Julius Bleser (Krefeld) mit Arramis FAP; Marie Flick (Reher) mit Ciro; Mick Haunhorst (Hagen am Teutoburger Wald) mit Clarimo’s Girl; Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Vino v’t Kosterhof Z; Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya.

CH-EU-Ch: Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey; Ava Ferch (Stegen) mit Quintessa Lox; Antonia Häsler (Chemnitz) mit Dynamite N; Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova; Lennard Tillmann (Grevenbroich) mit Oreal des Etains Z.

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Auch interessant

Internationales Springturnier (CSIO5*) vom 13. bis 17. Juli in Falsterbo/SWE

In der FEI-Nationenpreisserie geht es diese Woche weiter mit dem Nationenpreis Springen in Falsterbo. Bundestrainer Otto Becker und Co-Trainer Marcus Döring werden mit ihren Springreitern in Falsterbo nicht auf Punktejagd gehen.

Internationales Springturnier (CSI5*/2*) vom 15. bis 17. Juli in Valkenswaard/NED

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Tobias Meyer (Deutschland); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CSI2*: Christian Ahlmann (Marl); Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst); Marcus Ehning (Borken); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Tobias Meyer (Deutschland); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com

Internationales Springturnier (CSI3*/2*/Y/J) vom 14. bis 17. Juli in Samorin/SVK

CSI3*: Pheline Ahlmann (Reher); Tiara Bleicher (München); Rene Dittmer (Stade); Michael Eichler (Zorneding); Christian Hess (Heidmühlen); Theresa Kröninger (München); Marco Kutscher (Bad Essen); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Gerald Nothdurft (Friedland); Nicola Pohl (Marburg); Pia Reich (Bad Bellingen); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten); Katharina Werndl (Deutschland), Simon Widmann (Markt Schwaben); David Will (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt); Marcel Wolf (Deutschland).

CSI2*: Pheline Ahlmann (Reher); Brianne Beerbaum (Thedinghausen); Tiara Bleicher (München); Andreas Brenner (Steinach); Rene Dittmer (Stade); Michael Eichler (Zorneding); Maria Gneiting (Berlin); Regina Jilge (Bürmoos); Theresa Kröninger (München); Marco Kutscher (Bad Essen); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Nicola Pohl (Marburg); Pia Reich (Bad Bellingen); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten); Katharina Werndl (Deutschland); Simon Widmann (Markt Schwaben); David Will (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

CSIY: Tiara Bleicher (München); Emilia Paulina Gushurst (Berg).

CSIJ: Theresa Kröninger (München).

Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk

Internationales Pony-Springturnier (CSIP) vom 14. bis 17. Juli in Opglabbeek/BEL

Franziska Bockhorn (Goch); Emma Grüntjens (Kevelaer).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro/YH2*-S) vom 14. bis 17. Juli in Jardy/FRA

CCI4*-S: Emma Brüssau (Schriesheim); Pauline Knorr (Warendorf); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Christoph Wahler (Bad Bevensen); Johanna Zantop (Münster).

CCI3*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Dirk Schrade (Heidmühlen).

CCI2*-L: Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

CCI2*-S: Anton Gerlach (Melsungen); Pauline Knorr (Warendorf); Tabea Knüppel (Egestorf); Ben Leuwer (Wachtberg); Jennifer Kristin Milberg (Ratingen); Pia Münker (Wachtberg); Anna Lena Schaaf (Voerde); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf); Dirk Schrade (Heidmühlen); Christoph Wahler (Bad Bevensen).

CCI1*-Intro: Anton Gerlach (Melsungen); Tabea Knüppel (Egestorf); Sandra Simon (Deutschland).

CCIYH2*-S: Emma Brüssau (Schriesheim); Pauline Knorr (Warendorf); Jörn Warner (Unna).

Weitere Informationen unter: www.harasdejardy.com

Internationales Fahrturnier (CAI3*-P4/3*-P2/2*-P2/3*-P1) vom 14. bis 17. Juli in Oirschot/NED

CAI3*-P4: Niels Kneifel (Wunstorf).

CAI3*-P2: Nea-Renee Bonneß (Beelitz); Antonia Brechtken (Wuppertal); Tobias Fiefhaus (Wettringen); Rene Jeurink (Deutschland); Stephan Koch (Krukow); Thomas Seitz (Walldürn-Glashofen); Christof Weihe (Petershagen).

CAI2*-P2: Tim Schäferhoff (Telgte).

CAI3*-P1: Katja Berlage (Nettetal); Monika Hallasch (Ditzingen); Patrick Hanisch (Ennigerloh); Sandra Schäfer (Nordwalde); Karolin Schettler (Haltern am See); Jörn Wintgens (Heinsberg).

Weitere Informationen unter: www.steenhofstables.nl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 14. bis 17. Juli; www.sentowerpark.com

CSI2*/1*/YH Villers Vicomte/FRA vom 14. bis 17. Juli; www.ecurie-lambert.com

CSI2*/1*/YH Zuidwolde/NED vom 13. bis 17. Juli; www.chdewolden.nl