Sport am Wochenende: Frankfurter Festhallenturnier mit Burg-Pokal und Louisdor-Preis und Weltcup-Turnier in London

Ein Wiedersehen mit den Weltmeistern Glamourdale und Charlotte Fry im Dressurviereck der London Horse Show wird es am Wochenende ebenso geben wie Antworten auf die Frage, wer 2022 Louisdor-Preis- und Nürnberger Burg-Pokal-Sieger wird. Man darf gespannt sein!

Frankfurter Festhallenturnier (CDI5*/CSI3*) mit Finale Louisdor-Preis und Finale Nürnberger Burgpokal vom 15. bis 18. Dezember

Nachdem er von den Stuttgart German Masters zurückgezogen worden war, wird Emilio unter Isabell Werth in der Grand Prix-Tour des Frankfurter Festhallenturniers am kommenden Wochenende nun wieder zu sehen sein. Ebenso wird Matthias Alexander Rath seinen mit dem Otto-Lörke-Preis ausgezeichneten Hengst Destacado an den Start bringen. Abgerundet wird die Startliste durch Paare wie Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand, Dorothee Schneider mit Faustus und Sisters Act, Sandra Nuxoll und Bonheur de la Vie und mehr.

In den Parcours geht es auf Drei-Sterne-Niveau und eine Youngster-Tour gibt es ebenfalls. Erwartet werden unter anderem Clintrexo Z und Christian Ahlmann, die 2019 ja Teil der deutschen EM-Equipe waren. Hannes Ahlmann bringt seinen Waterkant-Sieger Nerrado an den Start ebenso wie Baloucan, der in Genf hoch platzierte Philipp Schulze Topphoff wird mit Carla und Clemens de la Lande am Start sein und viele weitere bekannte Namen werden in der Festhalle erwartet.

Die Augen am Viereck werden aber vor allem auch auf die Finalisten des Louisdor-Preises und Nürnberger Burg-Pokals gerichtet sein. Eine Änderung in der Teilnehmerliste gab es hier noch: Lukas Fischer wird mit Querida Mia im Nürnberger Burg-Pokal starten.

AUSLANDSSTARTS

Internationales Weltcup-Springturnier und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*-W/CDI-W) vom 14. bis 19. Dezember in London/GBR

Beim Dressur-Weltcup in London werden am Wochenende erstmals seit ihrem Triumph bei der WM Herning wieder Charlotte Fry und ihr Rapphengst Glamourdale zu sehen sein. Sie werden sich unter anderem mit den Etappen-Siegern des Weltcups Stuttgart messen, Ingrid Klimke und Franziskus. Nach sogar zehn Monaten Turnierpause kündigt sich auf der Starterliste außerdem der KWPN-Hengst Dream Boy an, der von Hans-Peter Minderhoud (NED) in London vorgestellt wird.

Auch im Parcours von London wird es spannend. Neben den drei deutschen Teilnehmern Daniel Deußer, Marcus Ehning und Gerrit Nieberg sind viele weitere Top-Reiter am Start. Angekündigt haben sich beispielsweise Julien Epaillard (FRA), Marlon Modolo Zanotelli und natürlich reichlich britische Reiter wie Olympiasieger Ben Maher, Scott Brash, Vorjahressieger Harry Charles sowie John Whitaker und viele mehr.

CSI5*-W: Daniel Deußer (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Gerrit Nieberg (Sendenhorst).

CDI-W: Ingrid Klimke (Münster); Helen Langehanenberg (Billerbeck).

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 14. bis 17. Dezember in Riyadh/KSA

Für David Will vom Hofgut Dagobertshausen hat sich die Reise nach Fernost bereits jetzt gelohnt. In den vergangenen Wochen gab es einige Top-Platzierungen und auch Siege für Will. Dieses Wochenende kommt in Riad noch ein Stern hinzu, es gibt also gutes Preisgeld zu gewinnen beim Weltcup-Turnier in Riad in den nächsten Tagen. Bleibt abzuwarten, wie viel davon der Springreiter einheimsen kann.

David Will (Marburg).

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 14. bis 19. Dezember in Fort Worth/USA

Christian Heineking (Deutschland).

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 15. bis 18. Dezember in Poznan/POL

Sabrina Berger (Amberg); Stephanie Böhe (Salzhausen); Christian Hess (Heidmühlen); Alexander Müller (Oberhausen-Rheinhausen); Tom Schewe (Bad Eilsen).

