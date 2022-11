Verabschiedung von Martin Fuchs‘ Clooney beim CHI Genf

Der Westfalen-Schimmel Clooney hat seinen Schweizer Reiter Martin Fuchs von Erfolg zu Erfolg getragen. 2021 verunglückte er schwer, seine Karriere war zu Ende. Aber bislang wurde er noch nicht so verabschiedet, wie es sich für einen Champion wie ihn gehört. Das soll nun am 11. Dezember in Genf nachgeholt werden.

Es war ein Schock. 2021, kurz nach der Heimkehr von den Olympischen Spielen, stürzte Clooney daheim auf der Weide und zog sich eine Schulterfraktur zu. Sein Leben hing am seidenen Faden. Aber die Tierärzte an der Uni-Klinik Zürich, Clooneys Menschen und nicht zuletzt er selbst haben alles getan, um ihn zu retten, was schließlich auch gelang. Die Tierärzte bestätigten das, was für Martin Fuchs und sein Team schon lange klar war: Clooney ist nicht nur ein Kämpfer, sondern auch überdurchschnittlich intelligent. Er schien zu wissen, dass er geduldig sein muss. Martin Fuchs teilte regelmäßig Updates von der Genesung des Cornet Obolensky-Sohnes. Schließlich durfte Clooney nach Hause.

Seine Rente verbringt er allerdings in der Normandie, wo Martin Fuchs ihn auch schon besucht hat. Dass Clooney wieder fit ist, kann auf Fuchs‘ Instagram-Seite verfolgen, wo unter anderem Videos. des früheren Dreamteams im Parcours zu sehen sind, die zeigen, dass sie nun beim Planschen im Meer und beim Sandbad am Strand mindestens genauso viel Spaß haben.

Abschied in Genf

Aber so ganz sang- und klanglos wollten seine Menschen Clooney Karriere dann wohl doch nicht beenden. Einen großen Auftritt hat er noch vor sich. Am 11. Dezember wird er vor dem Rolex Grand Prix im Rahmen des CHI Genf vor heimischem Publikum feierlich aus dem Sport verabschiedet. Es ist die Halle und das Publikum, vor dem er vor drei Jahren noch den Großen Preis gewonnen hat.

Martin Fuchs sagt: „Clooney ist das Pferd meines Lebens, ein aussergewöhnliches Pferd. Er hat mir so viel gegeben und mit ihm habe ich meine grössten Erfolge gefeiert. Sein Unfall war eine schreckliche Erfahrung für ihn und für mein ganzes Team. Aber auch damit hat er bewiesen, welch starken Charakter er besitzt. Heute geht es ihm gut und er verdient eine Verabschiedung, die seine fabelhafte Karriere und das Genie, das er ist, entsprechend zeigt. Genf für die Zeremonie zu wählen, war für uns selbstverständlich, da wir hier einen unserer schönsten Momente erlebt haben, als wir den Rolex Grand Prix gewonnen haben. Ich freue mich sehr auf diesen Abschied, der sehr emotional werden wird, und ich werde von dem fabelhaften Genfer Publikum, meiner Familie, meinem Team und meinen Freunden umgeben sein.“

Über Clooney

Zur Welt kam Clooney vor 16 Jahren im Stall von Bernd Richter, dem ehemaligen Vermarktungsleiter des Westfälischen Pferdestammbuchs. Der paarte seine Ferragamo-Tochter Fräulein vom Moor mit dem großen Cornet Obolensky an und erzielte einen Volltreffer.

In den Sport gebracht wurde Clooney von Jana Wargers, Deutschlands WM-Heldin in Herning. Nachdem die beiden Sechste im Finale bei der WM der siebenjährigen Springpferde in Lanaken geworden waren (einem Finale, an dem übrigens auch Pferde wie Bacardi VDL, All In, Gazelle, MHS Going Global und Chaqui Z teilnahmen), übernahm Martin Fuchs die Zügel des Schimmels.

Noch achtjährig sprang Clooney seine ersten Fünf-Sterne-Grand Prix und neunjährig dann die ersten Nationenpreise. Über Jahre hinweg waren die beiden eine feste Größe in den eidgenössischen Championatsteams, zum ersten Mal bei den Europameisterschaften in Aachen 2015, wo sie ihrer Heimat mit Mannschaftsbronze das Ticket für die Olympischen Spiele in Rio sicherten.

Dann sprang Clooney auch in Rio selbst, wurde Neunter in der Einzel- und Sechster in der Mannschaftswertung.

Eine weitere Bronzemedaille mit dem Team gab es bei den Europameisterschaften 2017 in Göteborg. In der Einzelwertung wurde es Platz 13. 2018 in Tryon schlug die erste große Stunde des Paares: WM-Silber hinter Simone Blum auf Alice und vor Fuchs‘ Freund Steve Guerdat mit der unvergessenen Bianca.

Im Jahr darauf war es dann so weit: Bei den Europameisterschaften in Rotterdam trug Clooney seinen Reiter zum ersten Mal ganz nach oben aufs Treppchen. Nach dem Corona-Jahr 2020 war Tokio das letzte Championat, das allerdings medaillenlos verlief.