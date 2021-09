CHIO Aachen: Qualifikation U25-Springpokal-Finale an Philipp Schulze Topphoff

Die erste Prüfung auf dem heiligen Rasen im Großen Stadion inmitten der Aachener Soers im Rahmen des CHIO Aachen ist Geschichte! Fehlerfrei in der schnellsten Zeit blieben heute in der letzten Qualifikation für das morgige Finale des U25-Springpokals Philipp Schulze Topphoff mit Clemens de la Lande.

Eine erste Duftmarke konnten heute die besten Nachwuchsspringreiter Deutschlands unter 25 Jahren setzen. In der Qualifikation vor dem morgigen Finale des U25-Springpokals, der von der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport präsentiert wird, gingen 20 Reiter-Pferd-Paare in einem Fehler-Zeit-Springen an den Start.

Der ehemalige U21-Europameister Philipp Schulze Topphoff und sein Comme il faut-Sohn kamen als letzte Starter in die Bahn. Es war also klar, dass er alles in die Waagschale würde werfen müssen, um das Ruder noch herumzureißen. Schließlich galt es, die Zeit von keinem geringeren als Richard Vogel zu unterbieten. Und das muss man bekanntlich erstmal schaffen, wie Vogels Erfolge der letzten Wochen und Monate eindrücklich zeigen.

Spannendes Finale erwartet

Aber der neunjährige Westfalen Wallach, der optisch seinen Muttervater For Pleasure nicht verleugnen kann, und Schulze Topphoff konnten noch eine Schippe drauflegen und fegten fehlerfrei in 65,74 Sekunden durch den Parcours. Das Nachsehen hatte Richard Vogel und sein zehnjähriger Wallach Caramba, ebenfalls ein Sohn des Comme il faut. Letzterer war ja kürzlich in Riesenbeck im Rahmen der Europameisterschaften aus dem Sport verabschiedet worden. Und ist doch gleich schon wieder in aller Munde. 66,92 Sekunden benötigten Vogel und Caramba für den Parcours. Das verspricht, morgen ein spannendes Finale des U25-Springpokals zu werden!

Elf weitere Paare blieben fehlerfrei im heutigen Springen. Hannah Schleef und Perry, der ja mal unter Richard Vogel und zuvor dessen Geschäftspartner David Will sehr erfolgreich ging, wurden Dritte mit einer Zeit von 68,31 Sekunden. Der Gewinner der Springpokal-Quali in Mannheim, Sportsoldat Sönke Fallenberg, wurde mit dem „Eigenprodukt“ aus dem Hause Fallenberg, der Congress-Stute Chakira NRW, Vierter (0/69,61).

Es folgten Robin Naeve und Casalia auf Rang fünf (0/70,38), dahinter Sophie Hinners und Grace (0/70,40) auf dem sechsten Platz. Enno Klaphake und Campino landeten auf Platz sieben (0/71,10), gefolgt von Niklas Betz und Million Dollar Baby (0/71,12) auf dem achten Rang sowie Franziska Müller im Sattel von Cornado’s Queen (0/71,20) auf Platz neun. Ebenfalls noch im Geld waren Elisa Held/Edonja (0/71,22, Rang zehn), Tom Sanders/Colarde (0/72,00, Rang elf) und Marina Röhrig/Carique (0/75,54, Rang zwölf).

Alle Ergebnisse finden Sie hier. Zum Zeitplan und Zeiten für Live-Übertragungen des CHIO Aachen geht es hier.