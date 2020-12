CSI4* Riad: Julien Epaillard doppelt unschlagbar, Philipp Weishaupt wird Dritter

Nach den Deutschen Meisterschaften ging es für einige Springreiter direkt in den Flieger nach Saudi-Arabien, wo dieses Wochenende ein Weltcup-Turnier ausgetragen wird. In der Qualifikation am Donnerstagabend gab es zwar kein Vorbeikommen an Julien Epaillard, aber auch die Deutschen waren gut aufgelegt.