Weltcup-Etappe von Riad an Philipp Weishaupt, Daniel Deußer Vierter

Philipp Weishaupts elfjähriger Sportpartner Coby scheint sich auf der arabischen Halbinsel ziemlich wohlzufühlen. Wie schon 2020 siegte er auch in diesem Jahr in einem Springen in Riad, Saudi-Arabien: dieses Mal in der Weltcup-Etappe auf Fünf-Sterne-Niveau.