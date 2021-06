Deutschlands Kandidaten für die Olympischen Spiele der Vielseitigkeitsreiter

Acht Vielseitigkeitspaare stehen auf der Longlist für den Einsatz bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Weil die Zeit so knapp ist, hat die AG Spitzensport des Ausschusses Vielseitigkeit im Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR) jetzt schon die Paare benannt, die für einen Start in Tokio infrage kommen. Normalerweise geschieht dies erst nach den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen. Je nachdem, wie die Paare sich nun vom 17. bis 20. Juni in der Heide präsentieren, haben sie eine Chance, auf die Shortlist für Tokio (24. Juli bis 8. August) gesetzt zu werden.

Drei Paare dürfen bei den Olympischen Spielen an den Start gehen, eines reist als Reserve mit. Hoffnungen dürfen sich diese acht machen, die hier in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind: