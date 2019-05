Event Riders Master: Julia Krajewski Vierte in Chatsworth

Im Rahmen der Event Riders Masters fand die CCI4*-S Prüfung in Chatsworth statt. Unter den 30 Startern waren auch zwei deutsche Teilnehmer. Während es für Julia Krajewski recht gut lief, endete der Geländeritt ihres Lebensgefährten Christoph Wahler vorzeitig. Die Britin Laura Collett gewann.

Julia Krajewski gelang ein Auftakt nach Maß in der Dressur in Chatsworth: 27,4 Minuspunkte, Rang zwei mit der noch unerfahrenen Amande de b’Neville. „Ich bin sehr glücklich – Mandy, wie wir sie nennen, konnte ihre ersten Erfahrungen in einer solchen Atmosphäre machen“, sagte sie. Trotz des Matschs – es gab Regen satt auf der britischen Insel, „lieferte“ die neunjährige Stute.

Im Springen gab es einen Springfehler und ging somit auf Rang drei ins Gelände. Dort galoppierte das Paar ohne Hindernisfehler über den Kurs rund um Chatsworth House in Derbyshire, der Residenz der Duchess und des Duke von Devonshire. Lediglich 9,6 Zeitfehler musste die Kombination in Kauf nehmen. 41,0 Minuspunkte bedeuteten Platz vier.

Der Sieg ging an die Britin Laura Collett mit London v. Landos. Bereits nach der Dressur hatte das Paar in Führung gelegen (26,9) und gab sie nach einem fehlerfreien Springparcours und 7,6 Zeitfehlern auch nicht mehr ab (34,5). Zweiter wurde Brite Tom McEwen mit Figaro van het Broekxhof (38,5).

Lucy Jackson aus Neuseeland machte den größten Sprung: Elfte nach der Dressur mit Superstition v. Satisfaction (31,8), ein Nuller im Springen und 8,4 Zeitfehler im Cross addierten sich zu 40,2 Minuspunkten.

Von 30 Paaren beendeten lediglich 19 die CCI4*-S Prüfung im englischen Chatsworth. Sechs Kombinationen gaben auf, fünf schieden aus. Darunter auch Christoph Wahler mit Carjatan S. Einer der erfolgreichsten deutschen Nachwuchsreiter hatte 40,1 Minuspunkte nach Dressur (22.) und Springen (ein Abwurf). Doch an Hindernis zwölf von 19, einem Wasserkomplex, stürzte das Paar. Unter denjenigen, die die Prüfung nicht beenden konnten fanden sich einige „Big names“ wie Oliver Townend, Christopher Burton, Gemma Tattersall oder Pippa Funell.

Die nächste Etappe der Event Rider Masters findet am 7. und 8. Juni im Rahmen des Pfingstturniers in Wiesbaden statt.

Die Ergebnisse finden Sie hier.