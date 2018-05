Springhengst Action Hero PW tragisch ums Leben gekommen

Mit Action Hero PW ist ein hoffnungsvoller Springhengst aus der Zucht von Peter Wendeln ist im niedersächsischen Landgestüt Celle tödlich verunglückt. Der 2017 gekörte Fuchs wurde nur drei Jahre alt.

Der Auftakt zu einer Karriere als Deckhengst war mehr als geglückt, doch ein Unfall hat Action Hero PW das Leben gekostet. In einem unbeobachteten Moment hat sich der Hengst im niedersächsischen Landgestüt Celle in seiner Box das Genick gebrochen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die sofort herbeigerufenen Tierärzte hätten sein Leben nicht mehr retten können. „Für uns ist das ein herber Verlust. Züchterisch als auch sportlich hatten wir große Hoffnungen in den Hengst gesetzt“, so der Züchter. Auch Celles Landstallmeister Dr. Axel Brockmann bedauert den Verlust sehr: „Der Hengst hat uns unter dem Sattel und im Umgang jeden Tag aufs Neue begeistert. Wir waren stolz, einen Hengst von so einer renommierten Zuchtstätte wie dem Gestüt Wendeln pachten zu können. Ich habe mich reell auf die Zusammenarbeit gefreut.“ Peter Wendeln und Dr. Axel Brockmann bedauern das Geschehene sehr.

Action Hero PW: Internationales Springblut made by Wendeln

Der dreijährige OS-Fuchshengst, ein Sohn des Action-Breaker aus der Jerry v. Argentinus-Zeus, ging auf den auf Gestüt Wendeln im oldenburgischen Garrel gepflegten Leistungsstamm der Juliane III zurück. 2017 war er beim Springpferdezuchtverband Oldenburg International (OS) gekört worden. Im vergangenen Monat hatte er seine 14-tägige Veranlagungsprüfung in Adelheidsdorf mit erfolgreich absolviert. Mit Noten wie 10,0 für die Leistungsbereitschaft, 9,5 für das Freispringen hatte er den Test als zweitbester der geprüften Springhengste abgeschlossen. „Da der Hengst aufgrund seiner bemerkenswerten Abstammung und seiner herausragenden Perspektive seitens der Züchter stark nachgefragt war, haben wir Action Hero PW im Niedersächsischen Landgestüt in Celle aufgestellt“, so sein Züchter und Besitzer Peter Wendeln. Wendeln hat die erfolgreiche Zucht seiner Eltern übernommen. Der Juliane III-Familie entstammen diverse erfolgreiche Springpferde. So ist der von Joachim Heyer vorgestellte Aquarell PW ein Vollbruder zur Mutter des verstorbenen Action Hero.

Neben dieser vornehmlich im Springsport präsenten Mutterlinie, kommen im Gestüt Wendeln noch andere Stutenlinien zum Einsatz. Für den Dressurbereich ist das vor allem die Cinderella-Familie, die die drei Bundeschampions Sir Heinrich, Candy OLD und Cindy OLD hervorgebracht hat. Candy soll zukünftig von Helen Langehanenberg geritten werden. Auch der beim 14-Tage-Test in Neustadt/Dosse erfolgreiche Escamillo gehört zu dieser Linie.