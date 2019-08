EM Rotterdam: Der Samstag – Kürentscheidung in der Dressur, Startzeiten und Ausblick

Am Samstag ist Kür-Tag in Rotterdam. Wer Europameister(in!) in der Kür wird, entscheidet sich ab 15 Uhr. 15 Reiterinnen und Reiter haben sich qualifiziert. Für die Para-Dressurreiter geht es gleichfalls um Medaillen. Hier die Startzeiten.

Der letzte Tag steht für die Dressurreiterinnen und Dressurreiter in Rotterdam an. Und das heißt: Kür. Nachdem die Kürentscheidung bei der Weltmeisterschaft in Tryon im vergangenen Jahr wegen des Sturms abgesagt werden musste, besteht nun also das erste Mal wieder die Gelegenheit, in Musik zu schwelgen.