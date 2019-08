EM-Donnerstag in Rotterdam: Nationenpreis Springen, Dressur Grand Prix Special mit Startzeiten

Während die Springreiter am Vormittag den ersten Umlauf des Nationenpreises in Rotterdam zu bewältigen haben, geht es bei den Dressur-Europameisterschaften im Grand Prix Special um den ersten Satz Einzelmedaillen. Hier Infos und Startzeiten.

Unter Flutlicht wird heute Abend gegen 22:30 Uhr eine Nationalhymne im Stadion in Rotterdam erklingen. Die Chancen stehen gut, dass es die deutsche sein wird. Die Startzeiten sehen vor, dass der letzte Starter, der Däne Daniel Bachmann Andersen mit Zack, um 21.50 Uhr in die Bahn kommt. Für die Dressurreiter ist der turbulente Tag , der mit Teamgold für Deutschland endete, Geschichte. Jetzt stehen die Einzelwettbewerbe an.

Die Leistungsdichte des deutschen Teams ist so groß, dass das gegenseitige Daumendrücken für den oder die Mannschaftskollegen wohl eher nicht so kräftige ausfallen wird. Das hat gleich mindestens drei Gründe. Erstens geht es um die Einzelmedaillen im Grand Prix Special (Detaillierte Infos zu der Aufgabe, ihren Klippen und wie gewertet wird, finden Sie hier ).

Zweitens steht heute Nacht auch fest, wer in die Kür kommt. Die findet nach Zeitplan am Samstag ab 15 Uhr statt und nur drei Deutsche werden an ihr teilnehmen. So sieht es das Reglement vor. Lediglich drei Reiter pro Nation sind startberechtigt. Dass garantiert zwar mehr Nationen eine Chance, im Finale dabei zu sein. Sportlich wertvoll ist es aber nicht.

Und schließlich noch der dritte Grund, warum es heute um noch mehr geht als „nur“ um einen möglichen Platz auf dem Podium: In Tokio wird es in bei den Olympischen Spielen 2020 zwar auch Dressurwettbewerbe geben, aber nur mit drei Startern.

Die Startzeiten im Grand Prix Special