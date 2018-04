Sport am Wochenende: Ludger Beerbaum greift wieder an

In Shanghai steigt Ludger Beerbaum wieder in den ganz großen Turnierzirkus ein. Für den Nachwuchs wird es beim Bundesvierkampf in Fürstenwalde richtig sportlich. Und Michael Jung ist dieses Wochenende am schönen Bodensee unterwegs.

Internationales Springturnier (CSI5*) in Shanghai/CHN

Die Global Champions Tour macht an diesem Wochenende in einer echten Millionenstadt Station: In Shanghai wird um Punkte und Preisgeld geritten. Der momentan Führende im Ranking, Scott Brash (GBR), wird ebenso am Start sein, wie der Niederländer Harrie Smolders. Letzterer konnte sich 2017 die Gesamtwertung der Global Champions Tour sichern. Auch aus Deutschland treten einige Reiter den weiten Weg in den Osten an. Ludger Beerbaum, der nach seinem Verletzungspech erfolgreich zurück im Sattel ist, wird sich erstmals wieder in einen Fünf-Sterne-Parcours wagen. Konkurrenz aus den eigenen Reihen erhält er dabei unter anderem von Christian Ahlmann, Daniel Deußer und Philipp Weishaupt.

Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Philip Houston (Lachen/SUI); Christian Kukuk (Riesenbeck); Maurice Tebbel (Emsbüren); Philipp Weishaupt (Hörstel); David Will (Herford)

Weitere Informationen unter www.jussevent.com oder www.globalchampionstour.com

Bundesvierkampf/Bundesnachwuchsvierkampf in Fürstenwalde

Beim Vierkampf werden die Sportler ab Freitag dank sommerlichen Temperaturen wohl so richtig ins Schwitzen kommen. In den Disziplinen Dressur, Springen, Laufen und Schwimmen treten die vielseitigen Athleten gegeneinander an. Dabei wird der Teamgeist eine besonders wichtige Rolle spielen: Die Mannschaft mit der höchsten Gesamtpunktzahl darf am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen. Im letzten Jahr gelang das der Mannschaft aus Hessen beim Bundesvierkampf, den Bundesnachwuchsvierkampf sicherte sich die Mannschaft Bayern I. Zudem werden bei der großen Siegerehrung am Sonntag auch Auszeichnungen für die besten Einzelleistungen vergeben.

Weitere Informationen unter www.fn-neon.de und www.reitstall-pavel.de

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC2*) in Radolfzell

Ein erfolgreiches Pflaster (oder besser Gelände), war das internationale Vielseitgkeitsturnier in Radolfzell für Michael Jung schon in den Vorjahren. Auf dem Gut Weiherhof am Bodensee sind Ein- und Zwei-Sterne-Prüfungen ausgeschrieben. Mit Corazon, Wild Wave und fischergreenline, dem jüngsten Neuzugang im Stall Jung, hat sich der amtierende Olympiasieger in die Starterliste eingetragen. Auch am Start werden unter anderem die Kaderreiterinnen Josefa Sommers, Marina Köhncke und Leonie Kuhlmann sein.

Weitere Informationen unter www.weiherhof-eventing.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*) in Aachen

Weitere Informationen unter https://online.equipe.com/nl/competitions/23696

Internationales Springturnier (CSI4*) in Coapexan/MEX

Wilhelm Genn (Lebanon Ohio/USA)

Weitere Informationen unter http://clubhipicocoapexpan.com

Internationales Offizielles Pony-Spring- und Junge Reiter Springturnier (CSIOP/CSIY) in Gorla Minore/ITA

CSIP: Magnus Schmidt (Naumburg)

CSIY: Franziska Wora (Bad Griesbach)

Weitere Informationen unter www.equieffe.it

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*/CIC2*/1*) in Vairano/ITA

CCI3*: Kai Ruggaber (Reutlingen)

CIC2*: Kai-Steffen Meier (Gesves/BEL); Robert Sirch (Pähl)

CIC1*: Kai-Steffen Meier (Gesves/BEL); Kai Ruggaber (Reutlingen)

Weitere Informationen unter www.vairanocic.it

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/H2/H4/P2/CAI2*-H2) in Kladruby nad Labem/CZE

CAI3*-H1: Jovanca Marie Kessler (Friedewald); Lars Krüger (Grumbach); Clauda Lauterbach (Dillenburg); Dieter Lauterbach (Dillenburg); Marcella Meinecke (Eicklingen).

CAI3*-H4: Norman Schröder (Drebkau)

CAI3*-H2: Mario Junghanns (Wilsdurff); Sandro Koalick (Drebkau); Torsten Koalick (Drebkau); Marcella Meinecke (Eicklingen); Tino Seifert (Ullersdorf); Carola Slater-Diener (Hermsdorf)

CAI3*-P2: Jana Lunze (Lichtenberg); Manuela Mitnacht (Würsburg); Thomas Schuppert (Kremkau)

CAI2*-H2: Uwe Engel (Badeborn); Markus Stottmeister (Bösdorf)

Weitere Informationen unter www.nhkladruby.cz

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/H2/H4) April in Kronenberg/NED

CAI3*-H1: Jens Chladek (Viernheim); Christoph Dieker (Gescher); Philipp Faisst (Schwanau); Marlen Fallak (Bad Langensalza); Marie Tischer (Neu-Isenburg)

CAI3*-H2: Sascha Albert Jäger (Biblis); Arndt Lörcher (Wolfenbüttel); Kathrin Scheiter (Leidersbach); Lars Schwitte (Stadtlohn)

CAI3*-H4: Michael Brauchle (Lauchheim); Mareike Harm (Negernbötel); Sebastian Hess (Stettfeld); Rene Poensgen (Eschweiler); Georg von Stein (Modautal); Andreas Wintgens (Übach-Palenberg)

Weitere Informationen unter www.menwedstrijdenhorst.nl