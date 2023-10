Sport am Wochenende: CDI Troisdorf, Nationenpreis Vielseitigkeit Boekelo und Premieren in Wiener-Neustadt

Es geht in den Herbst und damit wartet ein Highlight auf Buschfans: der Nationenpreis in Boekelo (NED). Auch Deutschland ist mit einer Mannschaft dabei. Nach mehr als einem Jahr Turnierpause wird ein besonderes Paar in Troisdorf sein Comeback im Dressursport wagen: Isabell Werth und Superb. Darüber hinaus macht die Riders Tour Halt in Wiener Neustadt, wo unter anderem Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl in der Dressur starten wird.

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 5. bis 8. Oktober in Troisdorf

Auf Haus Rott in Troisdorf wird ab Donnerstag internationaler Dressursport zelebriert. Und das mit einem interessanten Starterfeld. Isabell Werth wagt mit der nun elfjährigen Hannoveraner Surprice-Tochter Superb das Comeback in den Sport. Sie hatte 2021 und 2022 für Furore gesorgt, als sie sich für das Louisdor Preis-Finale qualifizierte (wo sie dann allerdings nicht startete), mit dem Otto-Lörke-Preis ausgezeichnet wurde und bei ihren ersten internationalen Auftritten in Grand Prix und Grand Prix Special in Hagen jeweils die Ehrenrunde anführen durfte. Im letzten Jahr durfte sie dann auch im CDI4* des CHIO Aachen starten und platzierte sich dort unter den besten Zehn. Seither ging die Stute kein Turnier mehr – weder international, noch national. Werth will die Stute in der Grand Prix-Tour vorstellen.

Dort werden weitere bekannte Reiter wie Anabel Balkenhol und die EM-Mannschaftsreiterin aus Schweden, Johanna Due-Boje, starten. Darüber hinaus bietet der CDI Troisdorf auch Touren für Nachwuchsreiter. Jana Lang, Lana-Pinou Baumgürtel und Rose Oatley werden dort unter anderem starten.

Weitere Informationen unter www.pferdesportzentrum-hausrott.com

AUSLANDSSTARTS

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI-W4*) vom 5. bis 8. Oktober in Tetouan/MAR

Die Weltcup-Saison startet und André Thieme macht sich auf den Weg in den Süden, um in Marokko auf Vier-Sterne-Niveau zu reiten. Vielleicht reitet er ja dort auch sein Top-Pferd Chakaria? Die Chap-Tochter hatte der Europameister 2021 aus Plau am See ja vor der diesjährigen EM zurückziehen müssen, da sie nicht hundertprozentig fit war. Man darf gespannt sein. ClipMyHorse.TV überträgt live.

Andre Thieme (Plau am See); Lucia Voß (Tasdorf).

Weitere Informationen unter: www.mrt.ma

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 5. bis 8. Oktober in Greenwich/USA

Rene Dittmer (Stade); Jana Wargers (Emsdetten).

Weitere Informationen unter: https://csigreenwich.com/

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 4. bis 8. Oktober in Coapexpan/MEX

Nach seinem triumphalen Ritt im Nationenpreisfinale von Barcelona mit United Touch S, ging es für Richard Vogel in den Flieger gen Mexiko. Dort wartet unter anderem Cepano Baloubet auf ihn. In Coapexpan steht ein Fünf-Sterne-Turnier auf dem Plan.

Richard Vogel (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: https://escapetomexico.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 8. Oktober in St Tropez/FRA

Pia Reich (Bad Belllingen).

Weitere Informationen unter: www.equestrian-cup.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI3*) vom 4. bis 8. Oktober in Wiener Neustadt/AUT

Sie liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen um die Führung in der Riders Tour-Wertung: Patrick Stühlmeyer, Michael Viehweg und Hans-Dieter Dreher wollen am Wochenende um weitere Punkte in der Springserie kämpfen. Nicht nur deswegen verspricht Wiener-Neustadt ein spannendes Turniersporterlebnis zu werden. Jessica von Bredow-Werndls jüngeren Grand Prix-Pferde – Dalera hat nach ihren Goldmedaillen in Riesenbeck wohlverdient aktive Pause – dürfen sich dort beweisen. Die talentierte Stute Forsazza de Malleret soll in Wiener-Neustadt ihren ersten internationalen Grand Prix bestreiten. Aus deutscher Sicht starten dort zudem Laura Strobel und Max Wadenspanner.

CSI: Tobias Bachl (Postmünster); Emile Baurand (München); Sabrina Berger (Amberg); Daniel Böttcher (Fraunberg); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Ulrich Hensel (Ortenberg); Sophie Hinners (Pfungstadt); Detlef Kaiser Jun. (Geisenhausen); Denis Nielsen (Isen); Anja Steindl (Kranzberg); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); Michael Viehweg (Schrobenhausen).

CDI: Laura Strobel (Cappeln); Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen); Max Wadenspanner (Moosburg).

Weitere Informationen unter: https://csi-apropospferd.at/

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-L) vom 4. bis 8. Oktober in Boekelo/NED

Ein Klassiker erwartet Buschfans ab Donnerstag: Das Nationenpreisturnier in Boekelo (NED)! An Donnerstag beginnt Teil eins der Dressur, Freitag folgt Teil zwei, ehe es am Samstag ins Gelände geht. Olympiasiegerin Julia Krajewski will ihren Numero Uno-Sohn Nickel reiten, mit dem sie in der Wertungsprüfung zur Deutschen Meisterschaft 2023 Dritte geworden war. Für den neunjährigen Hengst ist es die erste lange Vier-Sterne-Prüfung. Bedeutsam ist die Prüfung auch für Nicolai Aldinger, der als Einzelstarter bei der EM mit Timmo leider einen Sturz im Gelände zu verzeichnen hatte. Für das Paar geht es nun darum, die Olympianorm zu erfüllen indem sie alle drei Teilprüfungen in Boekelo beenden. Michael Jung und Chipmunk haben das am vergangenen Wochenende ja in Lignières vorgemacht. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Boekelo.

Nicolai Aldinger (Egestorf); Arne Bergendahl (Hamminkeln); Emma Brüssau (Schriesheim); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Felix Etzel (Warendorf); Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf); Julia Krajewski (Warendorf); Ben Leuwer (Wachtberg); Anna Lena Schaaf (Voerde); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf); Anna Siemer (Salzhausen); Christoph Wahler (Bad Bevensen).

Weitere Informationen unter: www.military-boekelo.nl

Auch interessant

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/2*-L) vom 5. bis 8. Oktober in Saint Quentin/FRA

CCI3*-S: Julien Despontin (BEL); Jana Lehmkuhl (Warendorf).

CCI2*-S: Mayda Skye Seibert (Rödermark); Sandra Simon (Deutschland).

CCI2*-L: Jana Lehmkuhl (Warendorf).

Weitere Informationen unter: www.sqy-equitation.fr

Weltmeisterschaft Junger Fahrpferde vom 5. bis 8. Oktober in Lamotte Beuvron/FRA

Fünfjährige Pferde: Valentino – Sächs.-Thür. Schweres Warmblut mit Lars Krüger (Grumbach).

Sechsjährige Pferde: Carlo – Sächs.-Thür. Schweres Warmblut mit David Gille (Schöneiche); Salome – Sächs.-Thür. Schweres Warmblut mit Lars Krüger (Grumbach); Eragon L – Sächs.-Thür. Schweres Warmblut mit Jean-Carsten Lüttig (Bernau).

Siebenjährige Pferde: Estano – Sächs.-Thür. Schweres Warmblut mit David Gille (Schöneiche); Quebell – Deutsches Sportpferd mit Karl Luz (Filderstadt); Nice Girl A – Sächs.-Thür. Schweres Warmblut mit Andre Stiller (Burgwedel).

Weitere Informationen unter: www.ffe.com/parc-equestre

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung:

CSI 2*/1*/YH Gorla Minore/ITA vom 05. bis 8. Oktober; www.equieffe.it

CSI 2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 04. bis 7. Oktober; www.sentowerpark.com

CSI 2*/1*/YH Oliva/ESP vom 02. bis 8. Oktober; www.metoliva.com