Sport am Wochenende: Rolex Grand Prix und Dressur-Weltcup in ’s-Hertogenbosch, CDI5* in Herning und mehr

Das Turniergeschehen nimmt weiter an Fahrt auf. Die Dressurreiter bestreiten die letzte Weltcup-Etappe vor dem Finale in Omaha, für die Springreiter geht es in den Niederlanden um den ersten Rolex Grand Prix des Jahres. Daneben wird es in Herning im Viereck auf Fünf-Sterne-Niveau spannend und in Montelibretti treffen sich die Buschis zum Vier-Sterne-Turnier.

Während es national in Ankum und auf dem Waldhauser Hof mit der Grand Prix-Tour spannend wird, ist auch international einiges los auf den Turnierplätzen diese Woche.

Internationales Springturnier (CSI2*) vom 6. bis 11. März in Riesenbeck

AUSLANDSSTARTS

Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W) vom 7. bis 12. März in `s-Hertogenbosch/NED

Es lockt ein Bonus für Daniel Deußer, der die letzte Station des Rolex Grand Slams in Spruce Meadows mit seiner Rasen-Königin Killer Queen für sich entscheiden konnte. Und nach dem Triumph mit Tobago Z im letzten Jahr in der Halle von ’s-Hertogenbosch stehen die Chancen sicher nicht so schlecht für den kleinen Fuchs und seinen Reiter von den Stephex Stables, diesen Bonus tatsächlich zu sichern. Aber einige der besten Paare der Welt werden da ein Wörtchen mitreden wollen …

Spannend wird es aber bereits am Donnerstag, denn dann geht es für die Dressurreiter bereits in den Weltcup-Grand Prix, die Einlaufprüfung zur letzten Weltcup-Kür vorm Finale. Hier nochmal Punkte einzuheimsen, ist das Ziel einiger Reiter. Für Deutschland gehen Isabell Werth, aktuell Führende des Rankings, und Benjamin Werndl an den Start. ClipMyHorse.TV überträgt ab Donnerstag live.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deußer (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CDI-W: Benjamin Werndl (Aubenhausen); Isabell Werth (Rheinberg).

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 7. bis 12. März in Vejer de la Frontera/ESP

Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Theresa Heger (Schrobenhausen); Sophie Hinners (Pfungstadt); Sylvie Liebing (Straelen); Geraldine Lüthje (Wahlstedt); Zoe Osterhoff (Hamm); Nicola Pohl (Marburg); Frederike Staack (Diepholz); Michael Viehweg (Emsdetten).

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI5*/3*) vom 7. bis 12. März in Herning/DEN

Die Dänische Warmblut-Hengstkörung wird am Wochenende umsäumt von Dressursport auf höchstem Niveau. Im CDI5* wird aus deutscher Sicht Juliane Brunkhorst die Fahnen hochhalten, aus Dänemark werden unter anderem Andreas Helgstrand mit Jovian, Nanna Skodborg Merrald mit St. Schufro und Daniel Bachmann Andersen mit Zippo an den Start gehen. In der „kleinen“ Grand Prix-Tour steht neben Juliane Brunkhorst mit Fürst Enno aus deutscher Sicht auch noch Sönke Rothenberger mit Matchball auf der Startliste. Das Paar wird dort seinen ersten internationalen Auftritt haben. Außerdem auf der Startliste: Helgstrand mit Queenparks Wendy, Daniel Bachmann Andersen mit Vayron, Isabel Freese mit Total Hope, Nanna Skodborg Merrald mit Don Olymbrio und weitere interessante Paare. Live mitverfolgen ist möglich auf ClipMyHorse.TV.

CSI3*: Hannes Ahlmann (Reher); Sandra Auffarth (Ganderkesee); Johanna Beckmann (Löningen); Thomas Brandt (Winsen); Teike Carstensen (Sollwitt); Tjade Carstensen (Sollwitt); Jana Fink (Sassenberg); Martin Fink (Sassenberg); Jörg Naeve (Bovenau); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld (Oldenburg)); Peter Jakob Thomsen (Lindewitt).

CDI5*: Juliane Brunkhorst (Harsefeld).

CDI3*: Juliane Brunkhorst (Harsefeld); Sönke Rothenberger (Bad Homburg).

Auch interessant

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*) vom 8. bis 12. März in Montelibretti/ITA

Deutschland ist zwar in Italien nicht vertreten, zumindest nicht reiterlich, aber spannend wird es bestimmt trotzdem bei der ersten Vier-Sterne-Vielseitigkeit des Jahres in Montelibretti samt Nationenpreis. ClipMyHorse.TV überträgt ab Donnerstag live.

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung