Atterupgaards Orthilia mit neuer Reiterin

15 Jahre ist sie inzwischen alt, die Gribaldi-Tochter Atterupgaards Orthilia. Nach ihrem Olympia-Auftritt mit der Britin Fiona Bigwood, wechselte sie 2017 nach Dänemark. Dort soll sie auch bleiben, allerdings unter einer neuen Reiterin.

Atterupgaards Orthilia ist zwar in Oldenburg eingetragen, kam aber bei ihrer Züchterin Kirstine Munch Nielsen in Dänemark zur Welt. Die Ausbildung der Gribaldi-Tochter aus einer Donnerschlag-Mutter übernahm die dänische Championatsreiterin Catherine Dufour, die sie bis auf Grand Prix-Niveau brachte. Anschließend wechselte Orthilia zu der Britin Fiona Bigwood, der sie 2015 nach einem schweren Reitunfall zum Comeback im Dressurviereck verhalf. Noch im gleichen Jahr nahm das Paar für Großbritannien an den Europameisterschaften in Aachen teil und holte Silber mit der Mannschaft. 2016 schafften es die beiden zu den Olympischen Spielen in Rio, wo sie erneut Team-Silber holten und in der Einzelwertung Platz 17 belegten.

Danach ging es für Orthilia wieder zurück in die Heimat, zu der dänischen Dressurreiterin Agnete Kirk Thinggaard. Die beiden konnten nur wenige Wochen später ihren ersten Sieg feiern, peilten sogar einen Start bei den Europameisterschaften an. Doch kurz nach der gemeinsamen internationalen Premiere in Hagen, wo sie auf 72,16 Prozent im Grand Prix kamen, verletzte sich die Stute auf dem Paddock. 2018 ging das Paar zwar wieder bei einigen wenigen Turnieren an den Start, verzichtete aber auf eine mögliche Teilnahme an den Weltreiterspielen, da die Stute dafür noch nicht fit genug gewesen sei. Ihr letztes internationales Turnier bestritt Orthilia im Oktober 2018 in Herning, wo sie 65,065 Prozent im Grand Prix erzielte.

Reiterwechsel für Orthilia

Wie das dänische Gestüt Blue Hors, wo die Lego-Erbin Agnete Kirk Thinggaard mit ihren Pferden stationiert ist, nun bekannt gab, soll zukünftig Nanna Skodborg Merrald im Sattel von Orthilia sitzen. Die ehemalige Junioren-Europameisterin ist seit fast drei Jahren als Bereiterin auf dem Gestüt tätig. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es dazu:

„Den mit Blue Hors verbundenen Topreitern gemeinsam ist auch die Tatsache, dass sie gezeigt haben, dass sie alle Dressurpferde auf höchstem Niveau trainieren können. Daher ist es für Blue Hors auch eine ständige Aufgabe, die optimale Übereinstimmung zwischen Pferd und Reiter sicherzustellen, die dazu beitragen kann, die Talente und damit die Leistung der Paare zu fördern. Vor diesem Hintergrund hat Blue Hors zusammen mit Nanna Skodborg Merrald und Agnete Kirk Thinggaard beschlossen, Nanna den Platz im Sattel von Atterupgaards Orthilia übernehmen zu lassen.“

Auch erste Trainingsimpressionen hat das Gestüt bereits in einem Video veröffentlicht (siehe oben). Sein Turnierdebüt soll das neue Duo schon am kommenden Wochenende in Dänemark geben. Mit Veneziano, Zatchmo und Don Olymbrio stehen Agnete Kirk Thinggaard aber auch weiterhin gleich mehrere potenzielle Championatspferde zur Verfügung.