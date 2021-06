Longlist mit den deutschen Springreitern für die Olympischen Spiele

Der Springausschuss beim Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei hat die Longlist mit den potenziellen Reitern und Pferden für die Olympischen Spiele in Tokio bekannt gegeben.

Die Longlist ist derzeit noch ziemlich „long“ mit acht Reitern und zwölf Pferden, von denen dann ja nur vier Paare nach Tokio fliegen. Die Mannschaft wird dann aus drei Paaren bestehen sowie einem Reservisten. Eine Shortlist will das DOKR im Anschluss an den Nationenpreis in Rotterdam aufstellen (2. bis 4. Juli). Folgende Reiter und Pferde haben Chancen auf einen Start bei den Olympischen Spielen:

Christian Kukuk, Maurice Tebbel und André Thieme haben am Wochenende alle drei mit zwei Null-Fehler-Runden zum Sieg des deutschen Nationenpreis-Teams in Sopot beigetragen. David Will und C-Vier gewannen gerade erst den Großen Preis von Rom.