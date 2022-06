U25: Robin Naeve und Alexander Housen erste Sieger CHIO Aachen 2022

Die beiden jungen Talente Robin Naeve und Alexander Housen haben die Autaktspringen beim CHIO Aachen 2022 gewonnen.

Robin Naeve aus Schleswig-Holstein hat zum Auftakt der Springwettbewerbe beim diesjährigen CHIO Aachen die Finalqualifikation um das Finale des U25 Springpokals der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport gewonnen. Am Sonntag geht es ab 12 Uhr ums Ganze in der Aachener Soers.

Robins Familie ist eine feste Größe in der Springszene. Sein Vater Jörg ist schon Nationenpreis für Deutschland geritten und ist außerdem als Turnierveranstalter bekannt. Robin Naeve saß im Sattel der elfjährigen Casall-Tochter Casalia R. Seine 71,98 Sekunden, selbstverständlich fehlerfrei und das vier Sekunden schneller als alle anderen, zeigte: Die Holsteiner Stute mag klein sein, aber auch oho! Robin Naeve sagt über Casalia, sie habe ein riesengroßes Herz.

Zweite wurde in dieser Qualifikation Emilia Löser auf dem Oldenburger Lordanos-Sohn Lesodero (76,03). Platz drei ging an Mylen Kruse, die längere Zeit bei Janne Friederike Meyer-Zimmermann trainiert hat. Kruse saß im Sattel von Christa. In der Qualifikation ging es lediglich in einem Umlauf um Fehler und Zeit. Im Finale am Sonntag fällt die Entscheidung dann im Stechen.

Die Ergebnisse finden Sie hier.

Belgisches Supertalent Housen vorn

Nicht nur Voltigieren, auch Springen steht beim diesjährigen CHIO Aachen bereits am ersten Wochenende auf dem Programm. Gefragt waren die internationalen Nachwuchsreiter auf dem heiligen Rasen der Soers. Am Ende erklang die belgische Nationalhymne. Alexander Housen hieß der Sieger der Prüfung für Junge Reiter bis 21 Jahre. Der 20-jährige Alexander Housen siegte im Sattel des Iren Rockwell RC und wurde außerdem mit Warriors Glory Dritter. Platz zwei ging an Richard Kierkegaard. Das klingt skandinavisch, tatsächlich ist Richard aber der Enkel des Belgiers Leon Melchior, dem Gründer des Gestüts Zangersheide. Richard reitet für Argentinien und hatte den schwedischen Schimmel Contiki gesattelt.

Sieger Alexander Housen war in seiner Heimat Belgien schon mehrfach das „Talent des Jahres“. Bereits in der Children-Kategorie, also jünger als 14 Jahre, hatte Housen EM-Silber mit der Mannschaft gewonnen. 2018 wurde er zum Junioren-Europameister mit der belgischen Equipe. Den Erfolg konnte er, mittlerweile bei den Jungen Reitern, im vergangenen Jahr wiederholen.

Alexander Housen ist einer jener Reiter, die von der Talentförderung der Rolex Young Riders Academy profitieren. Aus dieser Initiative sind schon Reiterinnen und Reiter wie WM-Starterin Laura Klaphake hervorgegangen.

Die Ergebnisse finden Sie hier.