NRW-Körung: Prämienhengst v. Escamillo positiv getestet

Erneut eine positive Medikationsprobe bei einer Hauptkörung 2021 und die fünfte beim Westfälischen Pferdestammbuch. Betroffen ist der von Tobias Schult gezogene und ausgestellte Escaneno v. Escamillo-Veneno.

Bei dem Escamillo-Sohn Escaneno war im Rahmen der obligatorischen Medikationskontrolle der beim Westfälischen Pferdestammbuch inzwischen alle gekörten Hengste unterzogen werden, die verbotene Substanz Fluphenazin entdeckt. Dabei handelt es sich um ein Psychopharmakon aus der Humanmedizin. Es wird unter anderem zur Behandlung von Schizophrenie eingesetzt. Es handelt sich also in diesem Fall nicht um verbotene Medikation, sondern gemäß den ADMR um Doping. Der Befund sei durch die B-Probe bestätigt worden, berichtet das Westfälische Pferdestammbuch.

Tobias Schult sei umgehend unterrichtet worden und zur Kooperation bereit gewesen. Der behandelnde Tierarzt habe dem Verband nun eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt, in der er schreibt, dass es zu einer Verwechslung des zu behandelnden Pferdes gekommen sein müsse.

Das positive Körurteil des Hengstes wurde zurückgenommen. Er kann frühestens in drei Monaten erneut vorgestellt werden. Mittlerweile war er auch vom Hannoveraner Verband anerkannt worden. Der noble Braune aus dem Stamm des Fidertanz war von Anfang an nicht verkäuflich gewesen.

Escaneno ist der vierte positiv getestete Hengst dieses Jahr. Auch in Holstein und Verden war je ein Fall dabei gewesen. Für das Westfälische Pferdestammbuch ist es nun schon der fünfte Fall. Der erste war vor vier Jahren der nun in den Niederlanden wirkende Vaderland, anschließend der Siegerhengst Dynamic Dream und 2020 waren es zwei Hengste, bei denen aber kontaminiertes Futter verantwortlich gemacht worden war: der Reservesieger Darling’s Dream, der wie auch Dynamic Dream anschließend zu Helgstrand Dressage ging und ein For Final-Sohn, der nach der Körung ins Landgestüt Warendorf gegangen war.

Die Westfalen hatten Konsequenzen aus den Vorkommnissen gezogen und ihre Dopingkontrollen verschärft.