Springtraining mit Luciana Diniz – die Butterfly Methode

Luciana Diniz ist Springreiterin mit Leib und vor allem mit Seele. Sie gehört zu den besten der Welt. Ihrem Training liegt eine Philosophie zu Grunde, die einem nicht nur reiterlich, sondern auch mental auf bzw. über die Sprünge hilft.

Die in Brasilien geborene und für Portugal reitende Luciana Diniz ist ein Mensch, der stets versucht, Misserfolge in etwas Positives zu verwandeln. So arbeitete sie auch die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro auf, wo sie Neunte in der Einzelwertung mit der fantastischen Fit For Fun wurde. Platz neun gegen die besten der Welt – klingt doch eigentlich super! Aber Diniz und ihre Hannoveraner Stute hatten zum engsten Favoritenkreis auf eine Einzelmedaille gezählt. Von daher war das Abschneiden aus Sicht von Diniz eher enttäuschend. Es war aber auch der Grundstein für eine Trainingsmethode, die heute nicht nur Diniz‘ Reiterei bestimmt, sondern die ihr ganzes Leben prägt: die Butterfly-Methode.

Nachdem sie den „Misserfolg“ in Rio analysiert hatte, war Luciana Diniz klar geworden, dass sie daran arbeiten musste, Hindernisse aus Wendungen heraus anzureiten. Denn dabei waren die Fehler passiert. Sie legte sich Stangen so auf den Boden der Reitbahn, dass sie stets aus einer Wendung heraus darüber reiten musste. Kreuz und quer, hin und her. Bei näherem Hinsehen stellte sie fest: Der Aufbau sieht aus wie ein Schmetterling! Die Butterfly Methode war geboren.

Hier stellen wir Beispiele für den Aufbau vor, der sich für Reiter und Pferde jedes Niveaus eignet von E bis international, je nachdem wie hoch man die Hindernisse macht, wie man die Bögen anlegt und in welchem Tempo man unterwegs ist.

1. Der Basisaufbau

Bevor man mit dem Training beginnt, empfiehlt Luciana Diniz sich einen Arbeitsplan zu erstellen, der der Sache eine Struktur gibt. Dafür sollte man als Reiter folgende vier Punkte abklären:

1. Welches Ziel will ich erreichen? Mach Dir einen Plan, indem Du Dir fünf Hindernisse aussuchst und ihnen einen Namen gibst. Die von Luciana Diniz heißen Musik, Welle, Sonne, Natur und Schmetterling.

2. Wohin soll Dich Dein Schmetterlings-Weg führen? Entscheide über die Reihenfolge der Hindernisse und stell Dir Deinen Ritt vor, wie er aussehen wird.

3. Mit welchem Tempo möchtest Du Deinen Kurs reiten?

4. Wie willst Du die Wendungen anlegen – enge oder weite Linien? Dichter an die Hindernisse dran oder weiter von ihnen weg?

Luciana Diniz schreibt in ihren Lehrbüchern: „All diese Fragen haben auch damit zu tun, wie wir unser Leben leben wollen. Was wir von den Pferden lernen können, kann uns viel über unsere gesamte Existenz verraten und diese sehr bereichern. Es gibt mehr als nur eine mögliche Richtung im Leben, und es gibt mehr als nur einen Weg, einer Herausforderung zu begegnen.

Wenn es Dir gelungen ist, die Gefühle, die Emotionen, den rhythmischen Flow und die Ideen, die im Zusammenhang mit Transformation stehen, über den Butterfly mit fünf Hindernissen zu meistern, bist Du bereit für komplexere Aufbauten des Butterfly.“

Hier nun erst einmal die Basis:

2. Der große Butterfly

Der große Butterfly hat längere Flügel. Zum Basisaufbau werden noch fünf Hindernisse hinzugefügt, eines in der Mitte als Verlängerung des „Körpers“ und jeweils eines an jeden „Flügel“ als Verlängerung.

Luciana Diniz erklärt: „Das ist ein großartiges Konzentrationstraining und zugleich ein guter Weg, um den Fluss, das Weiterspringen in einer optional endlosen Sprungfolge zu üben.

Mit dieser Übung kann man unterschiedliche Wendungen reiten oder auch eine gerade Linie von einem Flügel zum anderen und die Hindernisse dabei schräg anreiten statt wie sonst üblich im rechten Winkel.

Es gibt also eine Fülle an Variationsmöglichkeiten und Herausforderungen, fast unendlich viele.“

3. Variationsmöglichkeiten

Eine neue Herausforderung kommt hinzu, wenn man nicht nur Einzelhindernisse aus dem Fluss heraus anreiten soll, sondern auch In-Outs und Kombinationen. Hier einige Vorschläge:

Das ganze funktioniert auch nebeneinander. So erweitert ihr die Variationsmöglichkeiten:

Mehrere Butterflys kombiniert kann man z. B. auch folgendermaßen arrangieren:

Oder so:

Und wer auch noch Distanzen mit einbaut, hat damit den perfekten Trainingsparcours:

Wie gesagt, für Luciana Diniz ist die Butterfly-Methode mehr als „nur“ ein Weg, ihr Springen zu verbessern. In St.GEORG 8/2020 stellen wir die Weltklasse-Springreiterin vor, die inzwischen vor allem eines möchte: ihre eigenen Erkenntnisse aus ihrem Leben im Sport und mit den Pferden weitergeben. Das Heft mit der Reportage findet ihr ab Mittwoch am Kiosk eures Vertrauens!