David Will wird Zweiter im Weltcup von Madrid hinter Julien Epaillard

Ziemlich erfolgreich verlief die vierte Weltcup-Etappe in Madrid, Spanien, für Deutschlands Springreiter. Auch wenn sich den Sieg der Franzose Julien Epaillard holte, der damit seine Siegesserie der Madrid-Woche noch die Krone aufsetzte.

40 Reiter-Pferd-Paare begaben sich in den Parcours am Sonntag über 1,60 Meter, um wertvolle Punkte für das Weltcup-Finale in Leipzig im April 2022 zu sammeln. Sechs Reiter gaben auf, einer schied aus, und von den übrigen 33 Paaren schafften es nur sechs ins Stechen.

Unter ihnen war auch der Franzose Julien Epaillard, der es ja schon öfter geschafft hat, in seinen Turnierwochen Sieg an Sieg zu reihen. So geschah es auch am vergangenen Wochenende in der spanischen Hauptstadt. Denn Epaillard siegte auch hier in allen drei Hauptspringen der Madrid Horse Week mit unterschiedlichen Pferden.

Für die Weltcup-Etappe hatte der 44-Jährige am Sonntag den Fuchswallach Billabong du Roumois gesattelt, einen zehnjährigen Sohn v. Mylord Carthago. Nach einem fehlerfreien Umlauf geriet Epaillard im Stechen unter Druck, denn es lauerten noch weitere Stechteilnehmer nach ihm. Er ließ mit Billabong du Roumois alle Stangen in ihren Auflagen und kam nach 41,24 Sekunden ins Ziel. Am Ende reichte die Zeit des Paars, das erst seit Mitte dieses Jahres gemeinsame Wege geht, für den deutlichen Sieg. Nach der Prüfung sagte Epaillard in der Pressekonferenz: „Er ist ein super Pferd, er hat den 3* Grand Prix in Gorla Minore (ITA) und den 4* Grand Prix in Saint-Lô (FRA) letzten Monat gewonnen, und jetzt heute einen 5* hier – er ist super konkurrenzfähig!“

Hier können Sie sich Epaillards Ritt nochmal ansehen:

David Will Zweiter, Marcus Ehning Vierter

Das Nachsehen hatte der Team-Silbermedaillengewinner der diesjährigen Europameisterschaften in Riesenbeck, David Will. Im Sattel seines EM-Pferdes C Vier lieferte er ebenfalls einen fehlerfreien Parcours im Umlauf ab und kam im Stechen am nächsten an die Zeit von Epaillard heran, ohne auf dem Weg eine Stange mitzunehmen (0/42,71). Mit der Leistung seines Cardento-Sohns zeigte sich Will zufrieden: „Als Letzter im Stechen wollte ich alles versuchen, aber es ist wirklich schwierig, Julien zu schlagen und das ist unser erstes Hallenturnier mit C Vier“.

Der dritte fehlerfreie Stechparcours gelang dem Iren Denis Lynch mit Chopin’s Bushi (0/42,87). Dahinter konnten sich mit der schnellsten Vier-Fehler-Runde Marcus Ehning und der zehnjährige Stakkato Gold-Sohn Stargold einreihen (4/40,62). Platz fünf ging an den Schweden Douglas Lindelöw mit Casquo Blue v. Chacco-Blue (4/43,34), gefolgt von Max Kühner (AUT) mit Eic Coriolis des Isles v. Zandor (4/45,25).

Nach vier Weltcup-Etappen liegt Christian Kukuk in der Wertung derzeit als bester Deutscher auf Rang fünf. Denis Lynch führt die Tabelle derzeit an. Die nächste Etappe wird in La Coruna, Spanien, in zwei Wochen ausgetragen.

Alle Ergebnisse aus Madrid finden Sie hier.