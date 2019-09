Die Piaff-Förderpreis-Finalisten 2019

Im Anschluss an das letzte Qualifikationsturnier auf Gut Ising steht nun fest, welche U25 Nachwuchs-Grand Prix-Reiter zum Finale des Piaff-Förderpreises 2019 bei den Stuttgart German Masters dürfen.

Vom 13. bis 17. November steht die Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle wieder ganz im Zeichen des Pferdesports. Und neben den Weltcup-Reitern in Dressur und Springen ist auch Deutschlands Nachwuchselite im Dressursattel dabei. Traditionell sind die Stuttgart German Masters die große Kulisse für das Finale des Piaff-Förderpreises, Deutschlands wichtigster U25-Dressur-Serie.

Die letzte Sichtung fand auf Gut Ising in Bayern am Chiemsee statt. Hier konnte sich Sophie Reef mit ihrer KWPN-Stute Charming Lady in Szene setzen. Für das Finale haben mit ihr nun die folgenden zehn Paare genügend Punkte während der Saison gesammelt:

Ann-Kathrin Lindner mit Sunfire (ihrem EM-Pferd) und Flatley (einst Burg-Pokal-Finalist mit Isabell Werth) > 47 Punkte

Sophie Reef und Charming Lady (siehe oben) > 44 Punkte

Deutsche Bank Reitsport-Akademistin (DBRA) Anna-Christina Abbelen mit Henny Hennessy > 42 Punkte

Titelverteidigerin Jil-Marielle Becks (ebenfalls DBRA) mit Damon’s Delorange > 40 Punkte

Bianca Nowag (DBRA) mit Sir Hohenstein und Luciano > 40 Punkte

Hannah Erbe (DBRA) mit Carlos > 37 Punkte

Hannah Cichos mit Dias de Rio > 29 Punkte

Raphael Netz mit Lacoste > 29 Punkte

Katharina Hemmer mit Don Angelo und Capo > 29 Punkte

Nina Kudernak mit Dione > 29 Punkte