Olympiakader 2025 in Dressur, Springen und Vielseitigkeit aufgestellt

Die DOKR-Disziplinausschüsse Dressur, Springen und Vielseitigkeit haben die Olympiakader für das Jahr 2025 berufen. Dabei muss der Vielseitigkeitskader kommendes Jahr auf zwei Spitzenpaare verzichten. Im Springkader gibt es ein neues Gesicht.

So setzen sich die neuen Top-Kader der Disziplinen im Detail zusammen (in alphabetischer Reihenfolge):

Dressur

Olympiakader

Katharina Hemmer mit Denoix PCH

Matthias Alexander Rath mit Destacado FRH

Sönke Rothenberger mit Fendi

Frederic Wandres mit Bluetooth OLD

Isabell Werth mit DSP Quantaz und Wendy de Fontaine

Perspektivkader Dressur (erfolgsorientiert)

Raphael Netz mit Great Escape Camelot

Bianca Nowag-Aulenbrock mit Florine OLD

Dorothee Schneider mit Dayman

Perspektivkader Dressur (perspektivisch)

Luca-Sophie Collin mit Ferrero D

Helen Erbe mit Carlos FRH

Felicitas Hendricks mit Drombusch OLD

Anna Schölermann mit Bon Scolari

Moritz Treffinger mit Cadeau Noir und Fiderdance

Elisabeth von Wulffen mit Triple A

Springen

Olympiakader

Hans-Dieter Dreher mit Elysium

Marcus Ehning mit Coolio

Sophie Hinners mit Iron Dames Singclair und Iron Dames My Prins

Christian Kukuk mit Checker und Just be gentle

Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit Messi van’t Ruytershof

Jörne Sprehe mit Sprehe Hot Easy

André Thieme mit DSP Chakaria

Richard Vogel mit United Touch S

Jana Wargers mit Dorette

Perspektivkader Springen (erfolgsorientiert)

Kendra Claricia Brinkop mit in Time

Katrin Eckermann mit Iron Dames Cala Mandia NRW

Mario Stevens mit Starissa

Philipp Weishaupt mit Coby

Perspektivkader Springen (perspektivisch):

Hannes Ahlmann mit Tokio

Mia-Charlotte Becker mit Beryl des Pres

Clara Blau mit Paul

Max Haunhorst mit Jack v’t Plutoniahof

Marvin Jüngel mit DSP Kontendra S

Emilia Löser mit Dexter Bois Margot

Vielseitigkeit

Nicht im Olympiakader 2025 Vielseitigkeit ist Mannschaftsolympiasiegerin und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth, die sich in nächster Zeit vermehrt auf den Springsport fokussieren will. Nicht mehr im Olympiakader ist außerdem Christoph Wahler, dessen Olympiapferd Carjatan S im kommenden Jahr als „Lehrmeister“ mit einem Nachwuchsreiter an den Start gehen wird.

Olympiakader Calvin Böckmann mit Altair de la Cense und The Phantom of the Opera

Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K

Michael Jung mit Chipmunk FRH und Jim Knopf P

Julia Krajewski mit Ero de Cantraie und Nickel

Jérôme Robiné mit Black Ice Perspektivkader Vielseitigkeit (erfolgsorientiert) Nicolai Aldinger mit Timmo

Arne Bergendahl mit Bronco NRW und Luthien NRW

Emma Brüssau mit Dark Desire GS

Ingrid Klimke mit EQUISTROs Siena just do it

Libussa Lübbeke mit Benedetta, Caramia und Darcy F

Dirk Schrade mit Casino

Anna Siemer mit FRH Butt’s Avondale

Christoph Wahler mit D’Accord FRH Perspektivkader Vielseitigkeit (perspektivisch): Antonia Baumgart mit Lamango und Ris de Talm

Vanessa Bölting mit Ready to Go W

Rebecca-Juana Gerken mit TSF Solara

Pauline Knorr mit Aevolet M-A-F

Ben Leuwer mit Citius

Pia Leuwer mit Jard

Johanna Marloh mit Crazy Carlotta

Katharina Meyer mit Aspen T und Chapeau Claque

Anna-Lena Schaaf mit Fairytale

Brandon Schäfer-Gehrau mit Very Special