Sport am Wochenende: WM junge Dressurpferde, Rolex Grand Prix Spruce Meadows, DJM Dressur und mehr

Nach den Bundeschampionaten ist vor den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde! In Verden werden sich die besten jungen Dressurpferde der Welt um die Medaillen bewerben. Währenddessen wird Gerrit Nieberg versuchen, den zweiten Rolex Grand Prix in Folge in Spruce Meadows zu gewinnen. Außerdem: Nationenpreisfinale Springreiten, DJM Dressur und mehr.

Deutsche Jugendmeisterschaften Dressur (Ponys, Junioren und Junge Reiter) sowie Bundesnachwuchschampionat Dressur vom 8. bis 11. September in Verden

Wer folgt auf Rose Oatley bei Ponys und Junioren, Luca Collin bei den Jungen Reitern und Lara Lattermann im Bundesnachwuchschampionat Dressur? Am Wochenende finden in Verden die DJM in der Dressur statt.

Weitere Informationen: www.verden-turnier.de

Europameisterschaft der Veteranen im Springreiten vom 8. bis 11. September in Darmstadt-Kranichstein

Weitere Informationen: www.kranichstein-events.de

Internationales Springturnier (CSI**) OWL-Challenge vom 8. bis 11. September in Paderborn

Einige bekannte Reiter und ihre Top-Pferde reisen heute in Paderborn an, darunter Finja Bormann mit ihrem A Crazy Son of Lavina, Marco Kutscher, Carsten-Otto Nagel, Hendrik Sosath mit Casino Grande, Holger und Benjamin Wulschner und viele weitere.

www.owl-challenge.de/

AUSLANDSSTARTS

Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde und Internationales Dressurturnier (CH-M-YH-D/CDI3*) vom 08. bis 11. September in Ermelo/NED

Fünfjährige Pferde (in alphabetischer Reihenfolge):

Glamourdale ist das aktuell beste Beispiel dafür, dass Weltmeister der jungen Dressurpferde durchaus ihre Wege in den großen Sport finden. Insgesamt 21 Pferde aus deutschen Zuchtgebieten vertreten die Altersklassen der Fünf-, Sechs- und Siebenjährigen auf dem Viereck von Ermelo. St.GEORG ist ab Freitag live vor Ort und berichtet, außerdem überträgt auch ClipMyHorse.TV die Veranstaltung live.

Chere Celine, Oldenburger Stute v. Governor – San Amour I (Lena Waldmann/Lienen); Galleria’s Summerville, Oldenburger Hengst v. Sezuan – Diamond Hit (Manuel Dominguez Bernal/Ostbevern); Fashion Prinz OLD, Oldenburger Hengst v. Fürst Romancier – Sarkozy (Frederic Wandres/Hagen); Feine Bella NRW, Westfälische Stute v. Fürstenball – Bordeaux (Eric Guardia/Spanien); Fille d’or, Oldenburger Stute v. St. Schufro – Fidertanz (Lisa Koch/ Münster); In My Mind, Westfälischer Hengst v. Asgard’s Ibiza – Fidermark (Leonie Richter/Bad Essen); Life Time, Hannoveraner Hengst v. Livaldon – Fürstenball (Charlott-Maria Schürmann/Gehrde); Vitalos, Hannoveraner Hengst v. Vitalis – De Niro (Leonie Richter/Bad Essen); Reservisten: Montgomery, Deutsches Sportpferd (BaWue) Hengst v. Morricone I – Foundation (Nicola Haug/Eschach).

Sechsjährige Pferde (in alphabetischer Reihenfolge):

Belinda, Hannoveraner Stute v. Bon Coeur – Royal Blend (Lena Waldmann/Lienen); Bon Vivaldi NRW, Westfälischer Hengst v. Benicio – Vivaldi (Eike Bewerungen/Stadland); Dancing Brave, Rheinländer Hengst v. Don Juan de Hus – Lemony’s Nicket (Lena Waldmann/Lienen); Global Player OLD, Oldenburger Hengst v. Grand Galaxy Win T – Don Schufro (Eva Möller/Syke); DSP Va Bene, Deutsches Sportpferd (Bayern) Hengst v. Veneno – Belissimo M (Johanna Wadenspanner/Rottenburg); Funrise, Hannoveraner Wallach von Flanell – Bretton Woods (Tessa Frank/Soltau); Reservisten: R1 First Dancer, Hannoveraner Wallach v. Fürstenball – Dancier (Ann-Christin Wienkamp/Ladbergen); R 2 Lowlands, Oldenburger Hengst v. Millennium – Donnerball (Dinja van Liere/Rosendahl).

Siebenjährige Pferde (alphabetische Reihenfolge):

Destello OLD, Oldenburger Hengst v. Dimaggio – Fürst Fugger (Beatrice Hoffrogge/Dorsten); Escamillo, Rheinländer Hengst v. Escolar – Rohdiamant (Manuel Dominguez Bernal/Ostbevern); Jetset, Hannoveraner Wallach v. Johnson – Beltoni (Kira-Laura Soddemann/Coesfeld); Rock Deluxe, Westfälischer Hengst v. Rock for Me – San Amour I (Kira-Laura Soddemann/Coesfeld); Scarlett O’Hara, Westfälische Stute v. Scuderia – Laurentianer (Lena Waldmann/Lienen); Shiva, Westfälische Stute v. Sir Heinrich – Fürst Grandios (Nadine Plaster/Lienen); Zac Efron MT OLD, Oldenburger Hengst v. Zack – Don Larino (Daniel Bachmann Andersen/Dänemark); Reservist: DSP Danny Cool, Deutsches Sportpferd (Bayern) Wallach v. Danciano – Sandro Hit (Helen Langehanenberg/Billerbeck).

CDI3*: Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer); Dorothee Schneider (Framersheim).

Weitere Informationen unter: www.ermeloyh.com

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*) vom 08. bis 11. September in Warschau/POL

Zum Nationenpreis-Finale der EEF-Serie hat Bundestrainer Otto Becker mittlerweile seine Mannschaft aufgestellt. In Warschau geht es am Sonntag 11 Uhr in den Vier-Sterne-Nationenpreis mit zwei Umläufen. ClipMyHorse.TV überträgt live.

Hannes Ahlmann (Reher); Katrin Eckermann (Sassenberg); Sophie Hinners (Pfungstadt); Sven Schlüsselburg (Ilsfeld); Mario Stevens (Molbergen).

Weitere Informationen unter: www.warsawjumping.com

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 07. bis 11. September in Calgary – Spruce Meadows/CAN

Für die Aachen-Sieger von 2021 und 2022, Daniel Deußer und Gerrit Nieberg (letzteren besuchten wir für unsere September-Ausgabe, die Sie hier versandkostenfrei bestellen können), ist diese Woche Rolex Grand Slam-Zeit. Ihre vierbeinigen Stars Killer Queen VDM und Ben sind schon wohlbehalten in Kanada gelandet und werden im vielleicht schwersten Großen Preis der Welt am Sonntag um eine Menge Preisgeld. Im letzten Jahr wurden bei den „Masters“ in Spruce Meadows umgerechnet insgesamt über 3,1 Millionen Euro ausgezahlt, der Gewinner des Vorjahres heißt Steve Guerdat und ritt Venard de Cerisy zum Sieg.

Daniel Deusser (Deutschland); Gerrit Nieberg (Sendenhorst).

Weitere Informationen unter: www.sprucemeadows.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 08. bis 11. September in Ascona/SUI

Rene Dittmer (Stade); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Pia Reich (Bad Bellingen).

Weitere Informationen unter: www.csi-ascona.ch

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 08. bis 11. September in Opglabbeek/BEL

Isabelle Betz (Wachtberg); Maximilian Bremicker (Lohmar); Marcus Ehning (Borken); Christian Hess (Heidmühlen); Holger Hetzel (Goch); Lisa Huep (Herford); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Sophia Schindlbeck (Damme); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld (Oldenburg)); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 08. bis 11. September in St Tropez – Grimaud/FRA

Kendra Claricia Brinkop (Neumünster).

Weitere Informationen unter: https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/

Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/Ch) vom 08. bis 11. September in Waregem/BEL

CDI3*: Simone Albeck (Berlin); Christoph Koschel (Hagen).

CDIU25: Felicitas Hendricks (Hagen); Lea Windhausen (Krefeld).

CDIY: Sofie Stollberger (Remlingen).

CDICh: Greta Louise Wagner (Vallendar).

Weitere Informationen unter: www.dressuurwaregem.be

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S) vom 08. bis 11. September in Chvalsiny – Borova/CZE

CCI3*-S: Carolin Hörning (Rutesheim); Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau); Robert Sirch (Pähl); Moritz Sponagel (Salzhausen); Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen).

CCI2*-L: Jan-Henrich Bartölke (Höchstädt); Johanna Sirch (Pähl); Robert Sirch (Pähl).

CCI2*-S: Carina-Julia Fede (Grafenwörth); Moritz Sponagel (Salzhausen); Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen).

Weitere Informationen unter: www.borova-eventing.cz

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/J2*-S) vom 08. bis 11. September in Charlbury/GBR

CCI3*-S: Johanna Marloh (Seevetal).

CCI2*-S: Lena Saxe (Egestorf).

CCIJ2*-S: Jule Krueger (Hamburg).

Weitere Informationen unter: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Samorin/SVK vom 08. bis 11. September; www.ridersanddreams.sk

CSI2*/1*/YH Bonheiden/BEL vom 08. bis 11. September; E-Mail: [email protected]

CSI2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 07. bis 10. September; www.peelbergen.eu