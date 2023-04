Sport am Wochenende: Spannung bei Horses & Dreams in Hagen, Global Champions Tour in Mexiko City und mehr

Das wird spannend in Hagen am Teutoburger Wald! Bei Horses & Dreams meets Schweden erwarten uns Olympiasieger und vierbeinige Super-Dressurtalente ebenso wie Young“stars“, die zum ersten Mal schwer gehen. Daneben wird auch gesprungen – in Hagen, aber auch in Mexico City, Fontainebleau und Zduchovice, wo der zweibeinige Nachwuchs ran darf. In den Busch geht es in Strzegom und ein Wiedersehen mit den Weltmeistern in der Dressur gibt es ebenfalls in Fontainebleau, beim CDI5*.

Internationales Dressur- und Springturnier „Horses and Dreams“ (CDI4*/CSI3*) mit Bemer Riders Tour, Nürnberger Burg-Pokal, Louisdor-Preis und U25-Springpokal vom 19. bis 23. April in Hagen a.T.W.

Letztes Jahr siegten sie noch phänomenal im Louisdor-Preis und dominierten ebenso das Finale in Frankfurt, nun gehen sie bei den ganz Großen an den Start: Sönke Rothenberger und Fendi (und auch Matchball) werden im Dressurviereck von Hagen in der Vier-Sterne-Tour an den Start gehen und sicherlich von vielen ganz besonders unter die Lupe genommen werden. Auch die Teilnahme von Paaren wie Katharina Hemmer mit Denoix, Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Don Olymbrio und St. Schufro, Raphael Netz mit Great Escape Camelot, Therese Nilshagen mit Dante Weltino und viele weitere verspricht interessante Grand Prix-Prüfungen.

Auch der vierbeinige Nachwuchs kommt in Hagen nicht zu kurz. Sowohl Nürnberger Burg-Pokal als auch Louisdor-Preis-Qualifikationen stehen an, darunter mit den Nachwuchsstars von Benjamin Werndl, Isabell Werth und vielen weiteren Stars aus dem Dressursektor. Ebenso wird die erste Qualifikation für den U25 Springpokal ausgetragen sowie die erste Etappe der neuen Riders Tour-Saison.

Übertragen wird Horses & Dreams 2023 bei ClipMyHorse.TV, aber es gibt auch noch Tickets für vor Ort.

Weitere Informationen unter: https://horses-and-dreams.de

Internationales Fahrturnier (CAI3*) vom 21. bis 23. April in Wettringen

Weitere Informationen unter: www.turnierdienst-brinkmann.de

AUSLANDSSTARTS

Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 19. bis 23. April in Mexico City/MEX

Würde sich die Reihenfolge wiederholen, würde nach Katrin Eckermann und Cala Mandia in Miami Beach nun Ludger Beerbaum mit Mila den GCT-Grand Prix in Mexico City am Wochenende gewinnen. Der ist aber noch immer verletzt, sodass es dieses Mal jemand anders machen muss. Kandidaten aus Deutschland gibt es für den Sieg in dem Großen Preis zumindest genug.

Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Daniel Deußer (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Katrin Eckermann (Sassenberg); Christian Kukuk (Hörstel); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.gcglobalchampions.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 19. bis 23. April in Fontainebleau/FRA

Kendra Claricia Brinkop (Neumünster).

Weitere Informationen unter: www.leprintempsdessportsequestres.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 18. bis 23. April in Oliva/ESP

Stephi de Boer (Dötlingen); Sven Heitkemper (Dortmund); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Cedric Wolf (Buchholz); Daniel Wolke (Essen).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 23. April in Gorla Minore/ITA

Nicola Pohl (Marburg); Alexander Schill (Neuried); Lisa Schill-Huber (Neuried).

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Offizielles Jugendspring-Turnier (CSIOCh/J/Y) vom 19. bis 23. April in Zduchovice/CZE

Das letzte Nationenpreis-Wochenende lief schon deutlich besser für die deutschen Nachwuchs-Springreiter als der Auftakt der Saison. Bleibt zu hoffen, dass die Teams im tschechischen Zduchovice an ihre Leistungen anknüpfen können.

CSIOCh: Malte Borchers (Wahrenholz); Tyler Broich (Nettetal); Johanna Hell (Kempen); Fynn Hobitz (Emsbüren); Luise Konle (Küps); Emma Kraemer (Rommerskirchen); Ferdinand Mühlherr (Sonnefeld); Philippa Walischewski (Inning); Jessica Wittkopp (Jahnsdorf).

CSIOJ: Vieca Sofie Bade (Braderup); Madlen Boy (Coppenbrügge); Ava Ferch (Stegen); Paula Fischer (Nuthetal); Hendrik Greve (Rodenwalde); Antonia Häsler (Chemnitz); Cecilia Huttrop-Hage (Dettighofen); Lilli Ladwig (Neustadt); Victoria Schumacher (Coburg); Charlotte Westphal (Hutzfeld).

CSIOY: Liam Broich (Nettetal); Sophia Burgtorf (Holzkirchen); Julien Golle (Königs Wusterhausen); Teresa Häsler (Chemnitz); Anna Jurisch (Nuthetal).

Weiter Informationen unter: www.zavody-zduchovice.cz

Auch interessant

Internationales Dressurturnier (CDI5*) vom 19. bis 23. April in Fontainebleau/FRA

Nochmal Isabell Werth auf dem Viereck? Laut Teilnehmerliste reist die erfolgreiche Reiterin der Welt für die Fünf-Sterne-Tour in Fontainebleau zwischen Hagen und Frankreich hin und her, um teilzunehmen. Erwartet werden im Viereck aber auch die Weltmeister Charlotte Fry (GBR) und Glamourdale, die den Sieg versuchen werden an sich zu reißen. Auch Dorothee Schneider soll in Frankreich an den Start gehen.

Dorothee Schneider (Framersheim); Isabell Werth (Rheinberg).

Weitere Informationen unter: https://www.leprintempsdessportsequestres.com/

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 19. bis 23. April in Strzegom/POL

Die erste lange Vier-Sterne-Prüfung des Jahres ist aus deutscher Sicht vor allem mit dem „Nachwuchs“ besetzt, der allerdings gar nicht mehr so klein ist. Für Jérôme Robiné ist es die letzte U25-Saison, er wird übermorgen 25 Jahre alt. In den übrigen Prüfungen gehen unter anderem die Mannschaftsweltmeister Christoph Wahler und Julia Krajewski an den Start, und auch für Reitmeisterin Ingrid Klimke geht es wieder in den Busch.

CCI4*-L: Calvin Böckmann (Warendorf); Jerome Robine (Warendorf); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI4*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Arne Bergendahl (Hamminkeln); Calvin Böckmann (Warendorf); Emma Brüssau (Schriesheim); Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Beeke Jankowski (Schmalensee); Ingrid Klimke (Münster); Julia Krajewski (Warendorf); Marco Krüger (Munster); Libussa Lübbeke (Wingst); Nadine Marzahl (Munster); Jerome Robine (Warendorf); Anna Siemer (Salzhausen).

CCI3*-L: Kai Rüder (Fehmarn); Christoph Wahler (Bad Bevensen).

CCI3*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Juliane Barth (Hanstedt); Antonia Baumgart (Düsseldorf); Greta Busacker (Münster); Andreas Dibowski (Döhle); Felix Etzel (Warendorf); Beeke Jankowski (Schmalensee); Ingrid Klimke (Münster); Jule Krueger (Hamburg9, Lara Krueger (Hamburg); Sophie Leube (Hamm); Nadine Marzahl (Munster); Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau); Lena Pede (Dahme/Mark); Antja Schöniger (Lengenfeld); Christina Schöniger (Lengenfeld); Anna Siemer (Salzhausen).

CCI2*-L: Marie Füntmann (Recklinghausen); Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf); Lars Siegle (Korntal-Münchingen).

CCI2*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Emma Brüssau (Schriesheim); Lisa-Marie Fischer (Parthenstein); Kim Heitmann (Salzhausen); Max Johann Horn (Groß Schwansee); Tabea Knüppel (Egestorf); Sophie Leube (Hamm); Libussa Lübbeke (Wingst); Bernhard Reemtsma (Westensee); Jerome Robine (Warendorf); Mathies Rüder (Fehmarn); Marie Schön (Falkensee); Linda Stiefelmeyer (Neißeaue); Christoph Wahler (Bad Bevensen); Charlotte Whittaker (Ampfing).

CCI1*-Intro: Felix Etzel (Warendorf); Julia Krajewski (Warendorf); Leni Lehnhard (Warendorf); Lena Pede (Dahme/Mark).

Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI1*-Intro) vom 20. bis 23. April in Caravino/ITA

Günther Rameder (Weihmichl).

Weitere Informationen unter: www.greventing.com

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ/3*-H2/3*-H1/3*-P2/2*-H2) vom 20. bis 23. April in Kladruby nad Labem/CZE

CAI3*-H4 WCupQ: Uwe Engel (Ballenstedt); Heiko Hammann (Niederstolzingen); Maximilian Reith (Johannesberg).

CAI3*-H2: Sandro Koalick (Drebkau); Torsten Koalick (Drebkau).

CAI3*-H1: Ann-Kathrin Drumm (Großau); Martin Stötzer (Erfurt).

CAI3*-P2: Christine Bopp (Mainz); Veronika Kirmaier (Kirchdorf am Inn); Thomas Seitz (Walldürn-Glashofen); Silke Zenkel (Heßdorf).

CAI2*-H2: Maria Baur (Wörth); Maximilian Hopf (Mengkofen); Peter Trommler (Weimar).

Weitere Informationen unter: www.nhkladruby.cz

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Pas de Deux/3*Gruppen/Y2*/J2*/Ch2*/2* Gruppen/J2*Gruppen/1*/J1*/J1*Pas de Deux/) vom 20. bis 23. April in Peer/Grote Bogel/BEL

CVI3*: Damen: Sophie Hofmann (Köln); Hanna Steverding (Herxheim); Chiara Plate (Münster); Jolina Ossenberg-Engels (Altena); Alina Roß (Userin); Seme Hornberg (Neuss); Julia Sophie Wagner (Leipzig); Herren: Leon Hüsgen (Neuss); Fynn Bading (Aachen).

CVI3* Pas de Deux: Hannah Schulz (Bargteheide)/Sarah Posdziech (Leipzig).

CVI3* Gruppen: Team Norka VV Köln-Dünnwald; VV Köln-Dünnwald II; RSV Neuss-Grimlinghausen I; Team Altena I; S1 Pegasus Mühlacker; Handorf Sudmühle I.

CVIY2*: Damen: Celina Garcia (Wetter); Ronja Kähler (Stahnsdorf); Gianna Ronca (Monheim); Mona Pavetic (Neuss); Jule Tiggemann (Drensteinfurt); Paula Waskowiak (Löhne); Herren: Jonathan Geib (Zweibrücken); Bela Lehnen (Moers).

CVIJ2*: Damen: Lilli Richter (Schkopau); Luana Thämming (Rheudt); Finja Eyers (Bad Driburg); Herren: Leonel Gelke (Leipzig).

CVICh2*: Damen: Jennifer Reichert (Zörbig); Mona Mertens (Korschenbroich).

CVI2* Gruppen: Team 1 VV Volmerdingsen.

CVIJ2* Gruppen: Juniorteam Hiltrup; Juniorteam Meerbusch I; VV Köln-Dünnewald 4; Juniorteam VV Köln-Dünnewald.

CVI1*: Damen: Sophie Klein (Mülheim).

CVIJ1*: Damen: Juna Heinrich (Münster); Finja Koch (Hamburg); Annika Keese (Wedemark).

CVIJ1* Pas de Deux: Timea Bonekat (Delitzsch)/Lisa Marie Wagner (Leipzig); Carolin Depping (Wedemark)/Enna Schubert (Wedemark).

Weitere Informationen unter: www.breugelhoevemm.be

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH/U25 Stadl Paura/AUT vom 20. bis 23. April; www.pferde-stadlpaura.at

CSI 2*/1*/YH Zielona Gora/POL vom 20. bis 23. April; www.csizielonagora.pl

CSI 2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 20. bis 23. April; www.sentowerpark.com