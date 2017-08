DOKR: A-Kader der Springreiter neu aufgestellt

Das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) hat die Kader der Springreiter aktualisiert. Im A-Kader finden sich nun die Reiter, die auch zu den Europameisterschaften nach Göteborg fahren.

Die Kader im Überblick

A-Kader (in alphabetischer Reihenfolge): Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice, Marcus Ehning (Borken) mit Comme il Faut, Funky Fred und Pret a Tout, Laura Klaphake (Steinfeld) mit Catch me if you can und Silverstone G, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Chaccos’ Son und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit LB Convall.

Für die beiden 23-Jährigen, die Deutsche Amazonen-Meisterin Laura Klaphake und den Aachener Nationenpreis-Sieger Maurice Tebbel, ist es das erste Mal, dass sie im Championatskader „der Großen“ sind.

B-Kader (erweiterte Weltspitze): Markus Beerbaum (Thedinghausen) mit Comanche, Markus Brinkmann (Herford) mit Pikeur Dylon, Felix Haßmann (Lienen) mit Cayenne WZ, Guido Klatte jun. (Lastrup) mit Qinghai, Andreas Kreuzer (Herford) mit Calvilot, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Colestus und Limonchello NT, Marco Kutscher (Bad Essen) mit Clenur, Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Goja, Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) mit Daisy, Mario Stevens (Molbergen) mit Baloubet, Patrick Stühlmeyer (Osnabrück) mit Lacan, Andre Thieme (Plau am See) mit Conthendrix, Holger Wulschner (Passin) mit BSC Cha Cha Cha.

B-Kader (perspektivisch): Kendra Claricia Brinkop (Borken) mit A la Carte NRW, Niklas Krieg (Villingen-Schwenningen) mit Carella, Maximilian Lill (Antdorf) mit Checkers, Marcel Marschall (Altheim) mit Fenia van Klapscheut und Uthopia, Angelique Rüsen (Marl) mit Reavnir, Jana Wargers (Emsdetten) mit Afrah und Carl.