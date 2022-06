Nominierte Paare für die Nachwuchs-Europameisterschaft Springen und aktualisierte Kader

Nach dem Preis der Besten und den Future Champions hat die Arbeitsgruppe Nachwuchs des Springausschusses des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) die Paare für die Nachwuchs-EM Springen im spanischen Oliva nominiert. Außerdem wurden die Nachwuchskader 1 und 2 angepasst.

In den Altersklassen Children (U14), Junioren (U18) und Junge Reiter (U21) wird die Europameisterschaft vom 11. bis 17. Juli im spanischen Oliva ausgetragen. Abräumer 2021 waren die Belgier, die in allen drei Altersklassen als Titelverteidiger an den Start gehen werden. Die deutschen Equipes verpassten allesamt das Podium. Die Ponyspringreiter tragen ihre Europameisterschaft vom 3. bis 7. August in Strzegom aus, gemeinsam mit den Disziplinen Dressur und Vielseitigkeit. Die Paare dafür werden noch bekannt gegeben. Nachfolgend aber nun die Paare für U14, U18 und U21.

Children

1) Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova (Erstpferd, Zweitpferd: Cascada)

2) Antonia Häsler (Chemnitz) mit Dynamite N

3) Lennard Tillmann (Grevenbroich) mit Oreal des Etains Z

4) Ava Ferch (Stegen) mit Quintessa Lox

5) Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades Of Grey

R1 Frieda Raupach (Damme) mit Stakkata RM

R2 Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Queen Latifa K

R3 Amy Helfrich (Viernheim) mit Clowny

R4 Jolie Marie Kühner (Hadorf) mir Lionel Messi

Junioren

1) Mick Haunhorst (Hagen) mit Clarimo’s Girl oder Ireland

2) Julius Bleser (Krefeld) mit Arramis Fap

3) Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya

4) Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Vino v’t Kosterhof Z

5) Marie Flick (München) mit Ciro

R1 Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper

R2 Mathies Rüder (Fehmarn) mit For Freedom Ekt

R3 Marie Flick (München) mit Cosa Nostra

R4 Romy Rosalie Tietje (Osterby) mit Cascadino

R5 Theresa Kröninger (München) mit Hummer-N

Junge Reiter

1) Hannes Ahlmann (Reher) mit Baloucan (Erstpferd, Zweitpferd: Nerrado)

2) Henrike Ostermann (Löningen) mit Air Force One

3) Emilia Löser (Niederneisen) mit Lesodero oder Noah de Kalvarie

4) Johanna Beckmann (Löningen)I mit Emelie van de Mirania Stam

5) Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Chillert Blue, amtierender Einzeleuropameister

R1 Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Vescovino

R2 Hannah-Michelle Wilken (Warendorf) mit Cutest Tabou

R3 Johanna Beckmann (Löningen) mit Chardonnay

Nachwuchs-Kader aktualisiert

Darüber hinaus hat sich die AG Nachwuchs Springen nach mehreren Nationenpreiseinsätzen, dem Preis der Besten und den Future Champions zusammengesetzt, um die Nachwuchskader 1 und 2 aller vier Nachwuchs-Altersklassen zu aktualisieren. Die sind nun wie folgt besetzt:

Nachwuchskader 1 Children: Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades Of Grey, Ava Ferch (Stegen) mit Quintessa Lox, Antonia Häsler (Chemnitz) mit Dynamite N, Amy Helfrich (Viernheim) mit Clowny, Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Queen Latifa K und Lionel Messi, Frieda Raupach (Damme) mit Stakkata RM, Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova und Cascada, Lennard Tillmann mit (Grevenbroich) mit Oreal des Etains Z.

NK2 Children: Maximiliane Fimpel (Kißlegg) mit Pivot des coeurs, Luise Konle (Küps) mit Merci Cherie

Nachwuchskader 1 Ponys: Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H, Emile Baurand (München) mit Ami, Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Cookie und Miss Mc Fly D NRW, Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness, Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid’s, Eva Kunkel (Langenselbold) mit Marry the Night.

NK2 Ponys: Antonia Häsler (Chemnitz) mit Clarissa NRW, Jolie Marie Kühner mit Del Piero II, Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW

Nachwuchskader 1 Junioren: Julius Bleser (Krefeld) mit Arramis Fap, Marie Flick (München) mit Ciro und Cosa Nostra, Mick Haunhorst (Hagen) mit Ireland und Clarimo’s Girl, Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Vino v’t Kosterhof Z, Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper, Mathies Rüder (Fehmarn) mit For Freedom EKT, Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya.

NK 2 Junioren: Charlotte Höing (Warendorf) mit Caboom und Casio HE, Theresa Kröninger (München) mit Quentin und Hummer-N, Romy Rosalie Tietje (Osterby) mit Cascadino

Nachwuchskader 1 Junge Reiter: Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado und Baloucan, Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam und Chardonnay, Sönke Fallenberg (Ennigerloh) Chakira TF NRW und Vescovino, Emilia Löser (Niederneisen) mit Lesodero und Noah de Kalvarie, Henrike Ostermann (Löningen) mit Air Force One, Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Chillert Blue, Hannah-Michelle Wilken (Warendorf) mit Cutest Tabou.

NK2 Junge Reiter: Leila Bingold (Kessenich/Belgien) mit Christof, Calvin Böckmann (Warendorf) mit Cerano