Premiere der Superlative: das LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden

Am 7. Juni ist es so weit: das LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden beginnt. Und nahezu alle Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr sind dabei – in allen drei olympischen Disziplinen!

Vor 90 Jahren feierte der Wiesbadener Reit- und Fahr-Club (WRFC) Turnierpremiere. Es war die Geburtsstunde des heutigen PfingstTurniers in Wiesbaden. Vor 150 Jahren zelebrierte zum ersten Mal die Schweizer Uhrenmarke LONGINES ihre Verbundenheit zum Pferd: 1869 fertigte LONGINES eine Taschenuhr mit einem gravierten Pferdekopf an. 2019 geben sich diese beiden Pferdesport-Traditionalisten die Hände: LONGINES wird Titel-Partner des LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden.

„Das Titelsponsoring von LONGINES ist für unser Turnier eine Premiere“, erklärt WRFC-Präsidentin Kristina Dyckerhoff. „Das ist eine Anerkennung unserer Bemühungen, eine gute Veranstaltung zu organisieren.“

Außerdem feiert das PfingstTurnier in diesem Jahr gleich zwei runde Geburtstage: 90 Jahre PfingstTurnier in Wiesbaden und 70 Jahre PfingstTurnier im Schlosspark. „Diese ‚Runden‘ machen uns stolz! Ich freue mich auf Pfingsten!“

Wiesbadens ‚olympische Titel‘ wollen verteidigt werden!

Christian Ahlmann hat mit Clintrexo beim PfingstTurnier 2018 den Großen Preis der Landeshauptstadt gewonnen. Es war das erste Mal, dass der viermalige Olympiateilnehmer die Ehrenrunde des Großen Preises im Biebricher Schlosspark anführte. „Mit dem Sieg hatte ich überhaupt nicht gerechnet, aber Clintrexo ist ein Ausnahmepferd“, strahlte Ahlmann nach seinem Sieg. 2019 tritt der 44-Jährige wieder in Wiesbaden an – sein Titel möchte verteidigt werden, aber die Konkurrenz scharrt ebenfalls mit den Hufen.

So reisen beispielsweise die Brüder Beerbaum, Markus und Ludger, an. Beide wissen, wie man im Biebricher Schlosspark gewinnt. Ludger Beerbaum hat den Großen Preis des PfingstTurniers schon vor 23 Jahren gewonnen, das war 1996, außerdem 2002 und 2011. Markus Beerbaum hieß der Sieger im Großen Preis 1997.

2017 führte Holger Wulschner die Ehrenrunde auf dem traditionellen Springplatz an, auch er möchte seinen Titel 2019 wieder zurückerobern. Auf der Liste der deutschen Reiter, die für Wiesbaden ihre Nennung abgegeben haben, stehen sechs Namen, die schon Championatsmedaillen gewonnen haben.

Neben Ahlmann und den Brüdern Beerbaum sind das Marco Kutscher, Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Michael Jung, wenngleich er bisher ausschließlich in der Vielseitigkeit Medaillen eroberte. Diese sechs bringen insgesamt 59 Championatsmedaillen inklusive olympischer Medaillen mit in Wiesbadens Parcours.

Auch aus anderen Nationen treten starke Reiter an: Luciana Diniz beispielsweise – die für Portugal startet und den Großen Preis in Wiesbaden 2012 gewann. Jeroen Dubbeldam – der niederländische Olympiasieger von 2000. Oder die starken Reiter aus der Schweiz und Irland wie Pius Schwizer und Billy Twomey. Ganz sicher haben viele auch noch das olympische Doppelgold 1996 von Ulrich Kirchhoff in Erinnerung. 2019 geht er in Wiesbaden für die Ukraine an den Start.

Der LONGINES Grand Prix, Großer Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden – es dürfte ganz sicher keine leichte Titelverteidigung für Christian Ahlmann werden.

Titelverteidigung Dressur – Dorothee Schneider

So wie Ahlmann im vergangenen Jahr erstmals den Großen Preis der Springreiter in Wiesbaden gewonnen hat, so hat sich Dorothee Schneider erstmals im Großen Preis der Dressurreiter, im Grand Prix Special, den Sieg gesichert. Ihr Partner: der damals erst zehnjährige Faustus. „Das war ein Gefühl zum Genießen“, freute sich Schneider.

Zum 83. LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden bringt die Mannschafts-Olympiasiegerin in diesem Jahr die elfjährige Pathétique mit – Mission Titelverteidigung kann beginnen.

Aber auch sie trifft auf solche, die das Siegen in Wiesbaden lieben, allen voran Wiesbadens Rekordsiegerin Isabell Werth. Werth hat bisher siebenmal die Flutlicht-Kür und zwölfmal den Grand Prix Spezial vor dem Schloss gewonnen, 2019 ist auch sie wieder dabei.

Außerdem haben sich die Wiesbaden-Sieger Sönke Rothenberger (Sieg im Grand Prix Spezial 2017) und Matthias Alexander Rath (Sieg im Grand Prix Spezial 2011 und 2014) angekündigt, ebenso Reitmeisterin Ingrid Klimke und natürlich Lokalmatadorin Anja Plönzke.

Die zweifachen Olympiareiterinnen Emma Hindle und Laura Tomlinson reisen aus Großbritannien an, Heather Blitz geht für die USA in Wiesbaden an den Start und Hirohiko Koyanagi wird Japan vertreten. Internationalität und Olympiaerfahrung prägen Wiesbadens Dressur-Starterfeld 2019.

Titelverteidigung Vielseitigkeit – Ingrid Klimke

Vier Reiter aus dem aktuellen Olympiakader der Vielseitigkeit haben sich angekündigt – Wiesbaden hat sich als Top-Turnier für die ‚Buschis‘ etabliert und ist im dritten Jahr Teil der Event Rider Masters (ERM). Wiesbadens Vielfach-Sieger Michael Jung (viermaliger Wi-Sieger) und Ingrid Klimke (fünfmalige Wi-Siegerin, zuletzt 2018) treffen auf ihre Kaderkollegen Andreas Ostholt und Josefa Sommer. Dirk Schrade und Christoph Wahler aus dem Perspektivkader stehen ebenfalls auf der Nennliste. Sechs deutsche Kaderreiter, sechs potenzielle Sieg-Kandidaten!

Sarah Cohen aus Großbritannien hat 2017 die ERM-Station Wiesbaden gewonnen, das möchte die 45-Jährige 2019 wiederholen. Das Olympia erfahrene Ehepaar Jonelle und Tim Price geht für Neuseeland im Schlosspark an den Start, der olympische Medaillenträger Christopher Burton für Australien und der zweifache Vize-Europameister mit dem Team, Ludwig Svennerstal, für Schweden. Auch im ‚Busch‘ gilt: Topstarter in Wiesbaden.

Drei olympische Disziplinen, drei Titel, drei Chancen zur Verteidigung und jede Menge Konkurrenz beim LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden 2019!

Das PfingstTurnier mit „Eddie The Eagle“

Natürlich sind beim LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden 2019 auch wieder die Publikums-Lieblinge, die Voltigierer, dabei. Insgesamt sind wie in den vergangenen Jahren vier Voltigier-Disziplinen ausgeschrieben: der internationale Voltigier-Wettbewerb für Damen/Einzel, für Herren/Einzel, für Gruppen und für Pas de Deux-Voltigierer.

Jannis Drewell, Vize-Weltmeister von 2016, war 2014 das letzte Mal in Wiesbaden am Start, 2019 ist er wieder dabei: „Eigentlich finden unsere Turniere immer unter Dach statt, schon deswegen ist Wiesbaden für uns Voltigierer immer etwas ganz besonderes“, freut sich Drewell. „Dazu kommt die ganz besondere Atmosphäre vor dem Schloss. Wir sagen auch immer: ‚In Wiesbaden entstehen die schönsten Bilder!‘ Ich freue mich sehr, dass Wiesbaden 2019 wieder in meinen Terminkalender passt. Ich komme dieses Mal mit meiner ‚Eddie The Eagle-Kür‘ nach Wiesbaden und turne zu Musik, die an seinen Film angelehnt ist, und in einem Kostüm, das seinem Skispringer-Anzug sehr ähnlich ist.“

Die PferdeNacht feiert Silberne Hochzeit mit Wiesbaden

5

1995 – es war eine Idee, ein Versuch, ein Wagnis. Eine riesige Schau rund ums Pferd auf 10.000 Quadratmetern unter freiem Himmel. 2019 – der 25. Geburtstag der Wiesbadener PferdeNacht wird gefeiert. Eine Erfolgsgeschichte der Extraklasse. Uli Schneider vom Wiesbadener Reit- und Fahr-Club ist von Beginn an der Ideengeber und Organisator der PferdeNacht. „Mr. PferdeNacht“ erklärt:

„Wir hatten in den 25 Jahren jetzt rund 5.500 Pferde, die an der PferdeNacht beteiligt waren, und etwa 14.000 Personen. Inklusive unserer 25. Geburtstags-Nacht in diesem Jahr haben wir dann insgesamt 375.000 Zuschauer zur PferdeNacht im Schlosspark begrüßt. Das sind schon Zahlen, die auch ein Stück weit stolz und die vor allen Dingen Spaß machen.“

In diesem Jahr wird es einen neuen Rekord geben: mehr als 300 Pferde werden in der PferdeNacht auftreten – so viele wie nie zuvor! „Wir werden ein großes Kaleidoskop der verschiedenen Rassen präsentieren“, freut sich Schneider. „Riesige Shire Horses sind ebenso dabei wie Barockpferde, Connemara Ponys, Tinker, Mustangs oder Shetlandponys!“

Das LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden LIVE

Wer das 83. PfingstTurnier nicht vor Ort genießen kann, kann es auf jeden Fall in den Fernseh-Medien nahezu komplett verfolgen. Drei Sender sind vor Ort: Am PfingstTurnier-Montag überträgt das HR Fernsehen eine Stunde live aus dem Biebricher Schlosspark – von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr in der Sendung Heimspiel. Außerdem werden alle Prüfungen live bei ClipMyHorse.TV übertragen und die Vielseitigkeitsprüfung mit Wertungsprüfung der Event Rider Masters 2019 wird live zu sehen sein bei www.eventridermasters.tv