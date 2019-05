Sport am Wochenende: Der Ritt um die Goldene Peitsche

Der Legende nach war es ein Wildschwein, das die Bewohner der Hardenberger Burg vor einem nächtlichen Angriff verfeindeter Ritter warnte. Seitdem ziert ein Keiler das Wappen des Adelsgeschlechts Hardenberg – und auch den Griff der Goldenen Peitsche, um die am Sonntag wieder im Großen Preis von Nörten-Hardenberg geritten wird.

Internationales Springturnier (CSI3*) in Nörten-Hardenberg

Schon zum 41. Mal findet das traditionsreiche Burgturnier in Nörten-Hardenberg vor historischer Kulisse statt. Auf den Sieger im Großen Preis lockt auch in diesem Jahr eine ganz besondere Trophäe: die Goldene Peitsche. 2018 durfte Markus Beerbaum das Unikat mit dem goldenen Keilerkopf am Griff mit nach Hause nehmen. Dauerhaft behalten darf er es allerdings nur, wenn ihm am Sonntag erneut der Sieg gelingt. Zwei Siege in Folge oder drei insgesamt, so lauten die Bedingungen. Das gelang 2016 und 2017 schon Felix Haßmann, der auch in diesem Jahr auf der Teilnehmerliste steht. Darüber hinaus waren Hans Günter Winkler und der Ire Denis Lynch bisher die einzigen, denen dies gelungen ist. Es wird also wieder spannend zu Fuße der Hardenberger Burgruine!

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*/1*) in La Baule/FRA

Die deutschen Springreiter sind mit einem Sieg in Abu Dhabi in die diesjährige Nationenpreis-Serie gestartet. Nun steht im französischen La Baule die erste Nations Cup-Station in Europa für diese Saison an. Nach ihrer Verletzungspause haben Simone Blum und Alice bereits in Mannheim bewiesen, dass sie wieder mehr als fit sind. Außerdem kann Bundestrainer Otto Becker in La Baule auf WM-Teamkollege Maurice Tebbel, Andre Thieme und Philipp Weishaupt setzen. Ziel ist die direkte Qualifikation für das Finale, dass im Oktober in Barcelona ausgetragen wird.

CSIO: Simone Blum (Zolling); Maurice Tebbel (Emsbüren); Andre Thieme (Plau am See); Philipp Weishaupt (Hörstel)

CSI1*: Sven Schlüsselburg (Ilsfeld)

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) in Drammen/NOR

Harm Lahde (Hesslingen); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Jan Andre Schulze Niehues (Warendorf), Holger Wenz (Bad Laer); Tim-Uwe Hoffmann (Rhade)

Internationales Springturnier (CSI5*/GCT/GCL) in Madrid/ESP

Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld)

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIO) in Lamprechtshausen/AUT

CSIOCh: Tiara Bleicher (München); Vivien Bögel (Merzen); Paula Fischer (Nuthetal); Korbinian Hain (St. Wolfgang); Kiara-Malin Herold (Almstedt); Zoe Kappelhoff (Schöppingen); Paula Pahl (Jülich); Tessa Leni Thillmann (Rastorf)

CSIOJ: Marie Flick (München); Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.); Joshua Herold (Almstedt); Anna Jurisch (Nuthetal); Paul Ripploh (Rheine); Hanna Schreder (Regen); Anna von Guttenberg (Hagen a.T.W.) Matthis Westendarp (Wallenhorst)

CSIOY: Niklas Betz (Kirkel); Annika Jaeger (Timmendorfer-Strand); Franziska Müller (Hückeswagen); Julia Rackow (Dingolfing); Christin Wascher (Redefin); Franziska Wora (Bad Griesbach); Cathy-Lisa Zwiener (Deutschland)

CSIOP: Sarah Gruber (Brombachtal); Antonia Kamm (Bad Tölz); Anika Ott (Wilhelmsdorf); Magnus Schmidt (Naumburg); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen)

Internationales Offizielles Dressurturnier (CDIO5*/3*/2*) in Compiegne/FRA

Helen Langehanenberg (Billerbeck)

Internationales Jugend-Dressurturnier (CDIU25) in Aalborg/DEN

Ninja Rathjens (Barmstedt)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) in Kalundborg/DEN

CCI3*: Wolf-Dieter Eckl (Ochsenfurt); Sabrina Mertens (Heidmühlen); Pia Münker (Wahlstedt); Anna Siemer (Salzhausen)

CCI2*: Linn Sophie Mauchert (Mulsum); Pia Münker (Wahlstedt); Anna Siemer (Salzhausen)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L) in Dunakeszi/HUN

Florian Frisch (Duggendorf)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) in Rockingham/GBR

Christoph Wahler (Warendorf)

Internationales Fahrturnier (CAI2*-H1/H2/P1/P2) in Viechtwang/AUT

CAI2*-H1: Anika Geiger (Rechtmehring); Marie Tischer (Neu-Isenburg)

CAI2*-H2: Fred Probst (Gomadingen)

CAI2*-P1: Christine Bopp (Mainz), Theo Bopp (Mainz); Niels Grundmann (Fredenbeck); Pia Grundmann (Fredenbeck)

CAI2*-P2: Veronika Kirmaier (Schnaitsee); Denny Petke (Rochlitz); Thomas Rodewohl (Altmittweido)

Internationales Fahrturnier (CAI2*-P2) in Boguslawice/POL

Louise Hansen (Schleswig)

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

