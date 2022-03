Sport am Wochenende: Weltcup in ‘s-Hertogenbosch, Herning und Motesice und Rolex Grand Prix

Die Turniersaison nimmt weiter an Fahrt auf und liefert Reitsportbegeisterten am kommenden Wochenende gleich mehrere Highlights in Parcours und Viereck. Allem voran die letzte Weltcup-Etappe der Dressurreiter vor dem WeltcupFinale in Leipzig und der Rolex Grand Prix in ‘s-Hertogenbosch (NED).

Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W) vom 10. bis 13. März in ‘s-Hertogenbosch/NED

Wer folgt auf die Rolex Grand Prix-Sieger aus ‘s-Hertogenbosch 2021, Max Kühner und Elektric Blue P? Das wird sich am Sonntag ab 15 Uhr klären, wenn die besten Reiter-Pferd-Paare der Welt in dem hochdotierten Springen gegeneinander antreten. Aus Deutschland treten der Sieger im Großen Preis von Doha, Marcus Ehning, sowie der ebenfalls in den letzten Wochen in Großen Preisen siegreiche Christian Ahlmann an. Auch Daniel Deußer kehrt aus Wellington zurück in die Indoor Brabant-Halle, Christian Kukuk komplettiert das Quartett.

Im Dressur-Weltcup geht es um die letzten Tickets zum großen Finale in Leipzig vom 6. bis 10. April. Aus deutscher Sicht werden es Jessica von Bredow-Werndl und Dalera spannend machen, aber Isabell Werth wird da wohl auch noch ein Wörtchen mitreden wollen.

Die Spring- wie auch die Dressurprüfungen werden live von ClipMyHorse.TV übertragen.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel).

CDI-W: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen); Isabell Werth (Rheinberg).

Weitere Informationen unter: www.thedutchmasters.com

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 8. bis 13. März in Wellington FL/USA

Vier Autostunden nimmt André Thieme von Ocala nach Wellington in Florida auf sich, um dort in Fünf-Sterne-Springen an den Start zu gehen. Die Platzierungen des Europameisters vor wenigen Tagen lassen da definitiv auf mehr hoffen! Ebenso werden Richard Vogel und Philipp Weishaupt am Start sein.

Andre Thieme (Plau am See); Richard Vogel (Marburg); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com

Auch interessant

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/1*/CDI5*/3*) vom 9. bis 13. März in Herning/DEN

Lena Waldmann ist mit ihren Hengsten bereits auf dem Weg nach Dänemark, und auch Dorothee Schneider sitzt nach ihrer Corona-Erkrankung wieder im Sattel und erzielte mit First Romance seitdem zwei vordere Platzierungen in Lier. Nun geht es auf Fünf-Sterne-Niveau in Grand Prix und die Grand Prix Kür am Wochenende, live übertragen von CmH.

CSI3*: Hannes Ahlmann (Reher); Henry Delfs (Steinburg); Felix Hassmann (Lienen); Ellen Krezl (Hodorf); Jesse Luther (Wittmoldt); Jan Meves (Mehlbek); Carsten-Otto Nagel (Wistedt); Zoe Osterhoff (Hamm); Mathies Rüder (Fehmarn), Philip Rüping (Steinfeld); Thore Stieper (Hohenaspe); Lesley Wulff (Hagen).

CSI1*: Paul Moritz Ahlmann (Sehestedt); Vieca Sofie Bade (Braderup); Hanna Schreder (Regen); Maja Sophie Sorge (Bispingen); Michael Ziems (Wöhrden).

CDI5*: Dorothee Schneider (Framersheim); Lena Waldmann (Werder).

CDI3*: Elisa Prigge (Appeln); Lena Waldmann (Werder).

Weitere Informationen unter: www.dvherning.dk

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 7. bis 13. März in Vejer de la Frontera/ESP

CSI4*: Jens Baackmann (Münster); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Karin Ernsting (Münster); Daniela Haase (Twistringen); Christian Hess (Heidmühlen); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Daniel Lahmann (Twistringen); Victoria Lauff (Zülpich); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Marcel Marschall (Altheim); Julia Schönhuber (Deutschland); Frederike Staack (Diepholz); Jana Wargers (Emsdetten); Maximilian Weishaupt (Jettingen-Scheppach); Anna Maria Kuhlmann (Neuenkirchen-Seelscheid).

CSI1*: Laura Becker (Duisburg); Katharina Josephine Bombis (Erftstadt); Leonie Franzen (Düsseldorf); Johannes Heckenberger (Ehingen); Christina Klein (Köln); Constantin Lauff (Zülpich); Victoria Lauff (Zülpich); Sylvie Liebing (Straelen); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Leonie Ritter (Ausburg); Fiona Ungers (Köln).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*/Y/P) vom 11. bis 13. März in Motesice/SVK

Und noch ein Turnier, um Weltcup-Punkte zu sammeln. Helen Langehanenberg hält in der Tour die deutschen Fahnen hoch, auf Drei-Sterne-Niveau werden Anna Abbelen und Lukas Blatzheim an den Start gehen. Außerdem gibt es auch eine Tour für den zweibeinigen Nachwuchs.

CDI-W: Helen Langehangenberg (Billerbeck).

CDI3*: Anna-Christina Abbelen (Bonn); Lukas Blatzheim (Troisdorf).

CDIY: Jana Lang (Schmidgaden).

CDIP: Viktoria von Braunmühl (St. Heinrich).

Weitere Informationen unter: www.furioso.sk

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Oliva/ESP vom 8. bis 13. März; www.metoliva.com

CSI 2*/1*/YH Gorla Minore/ITA vom 9. bis 13. März; www.equieffe.it

CSI2*/1*/YH Valencia/ESP vom 10. bis 13. März; www.cesvalenciatour.com