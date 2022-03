Sport am Wochenende: Ab in den Busch in Luhmühlen und Kronenberg und mehr

Die Buschsaison nimmt langsam an Fahrt auf und bietet auf Drei-Sterne-Niveau in Luhmühlen und Vier-Sterne-Niveau in Kronenberg (NED) gleich zwei Highlights am kommenden Wochenende. In Ocala (USA) steht ein 500.000 Dollar-Großer Preis auf dem Plan.

Aber auch national wird es interessant. Beim Ankumer Dressur Club gehen mit ihren Nachwuchspferden unter anderem Isabell Werth und Therese Nilshagen (SWE) an den Start, auch Grand Prix und Grand Prix Kür werden geritten.

Zeitplan, Teilnehmerliste und Ergebnisse finden Sie hier.

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 26. bis 27. März in Luhmühlen

International geht es im Busch am Wochenende in einen der Traditionsstandorte in Deutschland: Luhmühlen in der Lüneburger Heide. Letztes großes Highlight waren dort die Deutschen Meisterschaften im Juni, wo Michi Jung mit Chipmunk gewann.

Nun erwartet der Standort erneut einige der besten Paare deutschland- und sogar weltweit. Denn in den Starterlisten findet sich niemand Geringeres als Olympiasiegerin Julia Krajewski mit ihrer Goldstute Amande de B’Néville oder auch Weltmeisterin Sandra Auffarth mit ihrem Olympiapferd Viamant du Matz. Ebenfalls am Start sein werden Ingrid Klimke, Dirk Schrade und viele mehr, auch aus dem Nachwuchsbereich.

Weitere Informationen unter: https://www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2022/luhmuhlen/

Auch interessant

AUSLANDSTARTS

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/2*/CDI4*/CDI3*) vom 22. bis 27. März in Wellington/USA

CSI4*: Daniel Deußer (Deutschland); Philipp Weishaupt (Hörstel); Richard Vogel (Marburg).

CDI4*: Christoph Koschel (Hagen).

CDI3*: Michael Klimke (Münster).

Weitere Informationen unter: www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 21. bis 27. März in Vejer de la Frontera/ESP

CSI4*: Elena Appendino (Waltenhofen); Marc Bettinger (Deutschland); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Karin Ernsting (Münster); Daniela Haase (Twistringen); Christian Hess (Heidmühlen); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Daniel Lahmann (Twistringen); Victoria Lauff (Zülpich); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Marcel Marschall (Altheim); Katharina Offel (Deutschland); Tom Schewe (Bad Eilsen); Julia Schönhuber (Deutschland); Jana Wargers (Emsdetten); Maximilian Weishaupt (Jettingen-Scheppach).

CSI1*: Laura Becker (Duisburg); Katharina Josephine Bombis (Erftstadt); Leonie Franzen (Düsseldorf); Johannes Heckenberger (Ehingen); Aliona Klatte (Lastrup); Christina Klein (Köln); Constantin Lauff (Zülpich); Sylvie Liebing (Straelen); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Leonie Ritter (Ausburg); Fiona Ungers (Köln).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 22. bis 27. März in Oliva/ESP

CSI3*: Pheline Ahlmann (Reher); Timo Beck (Kehl); Leonie Böckmann (Lastrup); Stephi de Boer (Visbek); Sophie Hinners (Vierden); Christoph Kläsener (Emsbüren); Mylen Kruse (Pfungstadt); Josch Löhden (Heeslingen); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Franziska Müller (Hückeswagen); Jörg Oppermann (Gückingen); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Nicola Pohl (Marburg); Pia Reich (Bad Bellingen); Alexander Schill (Neuried); Günter Schmaus (Bad Wurzach); Justine Tebbel (Emsbüren); Maurice Tebbel (Emsbüren); Andreas Theurer (Lütjensee); Lisa-Mayleen Thoma (Gütersloh); Alicia von Daniels (Köln); Lucia Voss (Neumünster); Lucas Wenz (Sersheim); Emilia Widmayer (Hamburg); Philine Widmayer (Hamburg); David Will (Marburg); Cedric Wolf (Buchholz).

CSI1*: Pheline Ahlmann (Reher); Jürgen Bauch (Buchholz); Timo Beck (Kehl); Christiane Boos (Prüm); Laureen Budde (Herford); Peter Burkhart (Bad Wurzach); Bettina Eufinger (Elz); Marie Gerdes (Hamburg); Chantal Hebbel (Bergisch Gladbach); Mara Hellweg (Hamburg); Sophie Hinners (Vierden); Thomas Holtrop (Köln); Isabell Hoverath (Grevenbroich); Jacqueline Hustedt (Dörverden); Felix Knoop (Hoogstede); Greta Magdalena Knoop (Hoogstede); Anna-Katharina Lefelmann (Jettingen); Silke Lehmann (Brokstedt); Heinrich Leikert (Wachtberg); Josch Löhden (Hesslingen); Sophie-Luise Löhden (Hamburg); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Franziska Müller (Hückeswagen); Jörg Oppermann (Gückingen); Lisa Oppermann (Gückingen); Michael Ost (Unterheinriet); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Nicola Pohl (Marburg); Paola Poletto (Hamburg); Pia Reich (Bad Bellingen); Julia Schacht (Deutschland); Laura Marie Schäfer (Pfronstetten); Alexander Schill (Neuried); Lisa Schill-Huber (Neuried); Günter Schmaus (Bad Wurzach); Emilia Schmidt (Berlin); Karl Schneider (Wachtberg); Franz Josef Steiner (Taching am See); Justine Tebbel (Emsbüren); Maurice Tebbel (Emsbüren); Lisa-Mayleen Thoma (Güterloh); Marie-Estelle Utz (Talheim); Beeke Vogeler (Weddingstedt); Alicia von Daniels (Köln); Collin Wenz (Sersheim); Emilia Widmayer (Hamburg); Philine Widmayer (Hamburg); David Will (Marburg); Michel Wittschier (Prüm); Cedric Wolf (Buchholz).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 21. bis 27. März in Arezzo/ITA

CSI3*: Sönke Aldinger (Bad Saulgau); Lisa Marie Kreutz (Barleben); Cristine Ludäscher (Rümmingen); Gerald Nothdurft (Friedland); Jörne Sprehe (Fürth); Marcel Wolf (Deutschland).

CSI1*: Sönke Aldinger (Bad Saulgau); Lisa Marie Kreutz (Barleben); Herbert Ulonska (Klein Offenseth); Denise Wirth (Dußlingen).

Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/3*-P1/2*-H2/2*-H1) vom 24. bis 27. März in Exloo/NED

CAI3*-H1: Andreas Lannig (Hettstadt).

CAI3*-P1: Daniel Müller (Herford).

CAI2*-H2: Dr. Laura Oberlin (Ludwigshafen).

CAI2*-H1: Patrick Schulte (Melle); William Slater (Senden).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/CCI2*-S/CCI1*-Intro) vom 24. bis 27. März in Kronenberg/NED

CCI3*-S: Heike Jahncke (Ganderkesee); Jana Lehmkuhl (Voerde); Ben Leuwer (Wachtberg); Pia Münker (Wachtberg); Elena Otto-Erley (Warendorf); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Finja Timm (Neuffen).

CCI2*-S: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Isabel Kristin Dalecki (Hamburg), Faye Füllgraebe-Jung (Horb); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Carla Hanser (Wasserburg); Heike Jahncke (Ganderkesee); Lara Krueger (Hamburg); Ben Leuwer (Wachtberg); Pia Münker (Wachtberg); Amelie Reisacher (Memmingen); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Jana Schoupal (Mannheim), Dr. Moritz Sponagel (Salzhausen); Eva Terpeluk (Allmendingen); Linus Weiss (Möglingen).

CCI1*-Intro: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Hannah Busch (Schwalmstadt); Lisa-Marie Fischer (Parthenstein); Kari Ingrid Gunzenhäuser (Bruchsal); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Maxima Hohenhorst (Ahlen); Jana Lehmkuhl (Voerde); Leni Lehnard (Schönau); Ben Leuwer (Wachtberg); Daniel Rapp (Eberdingen); Amelie Reisacher (Memmingen); Lena Reudink (Cloppenburg); Emily Roberg (Münster); Jana Schoupal (Mannheim); Charlotte Schulze Zurmussen (Everswinkel); Eva Terpeluk (Allmendingen); Johanna Voelkel (Rheurdt); Linus Weiss (Möglingen); Mara Welter (Wardenburg).

Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl

Internationales Distanzturnier (CEI3*-160) vom 25. bis 27. März in Samorin/SVK

Michaela Kosel (Visselhövede).

Weitere Informationen unter: www.arabianhorsefestival.com

Internationales Distanzturnier (CEI1*-100) am 26. März in Fontainebleau/FRA

Anne Phan (Grasbrunn).

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 24.bis 27. März; www.azelhof.be

CSI 2*/1*/YH Bonheiden/BEL vom 24. bis 27. März; www.jumping-bonheiden.be

National ausgeschrieben ist zudem das Springturnier in Ocala, bei dem Europameister André Thieme in den vergangenen Wochen bereits diverse Erfolge feiern konnte. Am kommenden Sonntag steht dort ein mit 500.000 Dollar dortierter Großer Preis an, in dem Thieme mit gleich drei Pferden sein Glück versuchen wird. Das sind seine Goldmedaillen-Gewinnerin Chakaria, Cellisto und Crazy Girl V. Aus deutscher Sicht werden zudem Guido Klatte und Qinghai die Fahnen hochhalten.

Mehr Informationen zu dem Turnier in Ocala (USA) finden Sie hier.