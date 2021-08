Sandro Hit – Abschied von einem ganz Großen

Es gibt mehrere Pferdenamen in der deutschen Dressurpferdezucht, bei denen man genau weiß, welcher Linienbegründer dahinter steckt. Wenn man ein Pferd mit S sieht, ahnt man schon: Da taucht Sandro Hit in der Ahnenreihe auf. Nun ist der Stempelhengst mit 28 Jahren gestorben.

Wie die Hengststation Schockemöhle mitteilt, musste Sandro Hit eingeschläfert werden. Er hatte eine Infektion. Infolgedessen verschlechterte sein Allgemeinzustand sich so sehr, dass die behandelnden Tierärzte keine Chance auf Besserung sahen. Also entschlossen Paul Schockemöhle und sein Team sich, den Hengst zu erlösen. Schockemöhle sagt: „Sandro Hit lag mir besonders am Herzen. Er war etwas ganz Besonderes und der eigentliche Begründer meiner inzwischen so großen Hengststation. Sein Verlust trifft uns sehr.“

Schockemöhle hatte Sandro Hit 1993 als Fohlen auf der Auktion in Vechta entdeckt und zugeschlagen. Geboren wurde der Sandro Sohn aus der Loretta v. Ramino-Welt As bei Reinhold Harder. Mit Diamond Hit und Royal Hit lieferte die Loretta zwei weitere einflussreiche Vererber. Aber was Sandro Hit für die Dressurpferdezucht getan hat, ist herausragend.

Sage und schreibe 191 gekörte Söhne des Sandro Hit verzeichnet die FN derzeit. Hinzu kommen 1337 eingetragene Zuchtstuten, von denen fast 300 die Staatsprämie tragen. So hat zum Beispiel auch die ja in Sport und Zucht reich dekorierte Weihegold eine Sandro Hit-Mutter. Im Sport haben Sandro Hits Kinder fast 1,6 Millionen Euro verdient. Derzeit sind 214 S-erfolgreiche Dressurpferde erfasst, aber auch fünf S-Spring-, ein S-Vielseitigkeits- und sieben S-Fahrpferde. Und das ist nur Deutschland. Benutzt wurde Sandro Hit von Züchtern in ganz Europa.

Schmelz, Ausstrahlung, überragendes Bewegungstalent, aber auch einen gewissen Nerv – dafür stehen „die Sandro Hits“. Um ein paar Namen zu nennen: Poetin, Showtime, Sir Donnerhall, San Amour usw. Sie alle haben bereits ihre eigenen Geschichten geschrieben und ohne den großen Sandro Hit gäbe es sie nicht.

Sandro Hit selbst ging nicht lange im Sport. 1999 wurde er unter Dr. Ulf Möller Weltmeister der jungen Dressurpferde und kurze Zeit später auch Bundeschampion. Doch die Nachfrage der Züchter nach dem schwarzen Schönling mit den überragenden Bewegungen war so groß, dass Sandro Hit fortan nur noch in der Zucht eingesetzt wurde.

Schon seit 2012 gehört Sandro Hit zu den Top Ten des WBFSH Sire Rankings, bei dem alle Dressurpferdevererber der Welt erfasst werden. 2017 und 2018 war er Zweiter, seit 2019 ist er Dritter. Man darf gespannt auf die diesjährige Auswertung sein, denn allein bei den Olympischen Spielen stellte Sandro Hit drei direkte Nachkommen – mehr als jeder andere Hengst. Zwei seiner Kinder holten Medaillen – Showtime unter Dorothee Schneider für Deutschland und Salvino mit Adrienne Lyle für die USA.

Paul Schockemöhle: „Ich bin sehr froh, zwei qualitätsvolle Söhne von Sandro Hit auf Station zu haben, die seine wunderbaren Gene sichern. Es ist ein sehr schwerer Abschied.“

Die bedeutendsten Hengst-Söhne von Sandro Hit

Sir Donnerhall

Contenance v. Donnerhall-Feldherr-Grundyman xx ist eine besondere Stute. Nicht nur, weil ihre Urahnen Fredriksborger in Dänemark waren und Holsteiner Blutelemente (über Farnese), Vollblut und den Oldenburger Stempelhengst Donnerhall in ihrer Abstammung vereint, sondern vor allem weil sie Züchter Maik Kanitzky aus der Anpaarung mit Sandro Hit zwei besondere Hengstfohlen brachte: Sir Donnerhall I und II. Letzterer ist mittlerweile Wallach und unter der für Frankreich startenden Morgan Barbançon unter anderem unlängst im Olympia-Viereck von Tokio am Start gewesen.

Der erstgeborene aber wurde in der Zucht zum vielleicht größten Konkurrenten seines Vaters in der Gunst der Züchter: Sir Donnerhall I, geboren 2001, ist der „Sandro Hit der Superlative“ – seine Nachkommen haben schon mehr als eine Million Euro im Dressurviereck gewonnen. 100 seiner Söhne wurden bislang gekört, 83 davon im Hengstbuch I in Deutschland eingetragen. 1075 Töchter sind als Zuchtstuten eingetragen – nicht wenige davon Hengstmütter von bedeutenden Vererbern.

214 S-erfolgreiche Dressurpferde waren im vergangenen Jahr in deutschen Vierecken unterwegs, deren Vater Sir Donnerhall war. Unter seinen Nachkommen sind Bundeschampions, Weltmeister junger Dressurpferde (Sa Coeur) und Grand Prix-Sieger.

Eine besondere Sir Donnerhall-Enkelin hat Isabell Werth unter dem Sattel: Superb v. Surprice, die in München die Qualifikation zum Louisdor Preis Finale 2021 gewinnen konnte.

San Remo

Sandro Hit mal Donnerhall – diese Mischung hat schon viele erfolgreiche Pferde und auch Deckhengste hervorgebracht. Der Rappe San Remo, geboren bei Gerlinde Reinhardt, machte seiner Abstammung alle Ehre. Unter Susan Pape gewann er Bronze bei der Weltmeisterschaft der fünfjährigen Dressurpferde. Auch beim Bundeschampionat wurde er Dritter seines Jahrgangs, sechsjährig war er wiederum WM-Finalist. Siebenjährig war er international S-Dressur-platziert.

Nach längerer Verletzung konnte er nicht mehr an seine Sporterfolge anknüpfen. Aber seine Nachkommen übernahmen das für ihn. Sein Vorzeige-Nachkommen Nummer eins ist Sammy Davis jr., von Cornelia Herbert bis Klasse S ausgebildet und nach deren Tod dann von Dorothee Schneider in die Weltspitze geführt. Der bayerische Wallach wurde mit der deutschen Equipe 2017 in Göteborg Mannschafts-Europa- und 2018 in Tryon (USA) -weltmeister. Außerdem nahm er am Weltcupfinale teil.

Ein anderer San Remo-Sohn ließ die Welt in Tokio bei den Olympischen Spielen aufhorchen: Sanceo tanzte sich unter Sabine Schut-Kery (USA) in die Weltspitze, gewann die Mannschaftssilbermedaille und belegte in der Kür in Tokio Platz fünf.

San Amour

Britta Budeus-Wiegert hatte den richtigen Riecher: Alter Oldenburger Stamm mit etwas Vollblut, darauf ein Grand Prix-Hengst und schließlich dann die nächste Anpaarung mit Sandro Hit. Nach diesem Prinzip ist bei der Züchterin der Hengst San Amour entstanden, 2004 geboren, 2006 in Oldenburg gekört und prämiert und seitdem einer der Hauptbeschäler im Hengststall von Paul Schockemöhle. Er vereint den Adel und die Farbe seiner Vaters mit dem Bewegungsablauf seines Muttervaters Plaisir d’amour, einem Pik Bube-Furioso II-Sohn, der unter anderem mit Markus Gribbe und Rudolf Zeilinger im internationalen Sport ging.

Über Figaro ist San Amour auf den Vollblüter Furioso xx ingezogen. Es folgt in vierter Generation der Vollblüter Kronprinz xx, der in Oldenburg tolle Dressurpferde in den 1970er Jahren gezeugt hat. Interessanterweise stammen sowohl San Amours Mutter Puppenfee, eine der hochrangierten Stuten ihres Jahrgangs, als auch Muttervater Plaisir d’amour aus derselben Familie. Und wie vererbt sich San Amour? Durchschlagend: 73 seiner Nachkommen waren 2020 in S-Dressuren erfolgreich. FBW Sunfire und Ann Kathrin Lindner machen Werbung für San Amour, genauso wie Soiree d’amour unter Kira Wulferding. Santiano ist unter Sönke Rothenberger bereits in Weltcup-Prüfungen gegangen und Westside Story nahm unter der Schweizerin Estelle Wettstein an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Samba Hit I

Die Anpaarung der Stute Poesie v. Brentano II-Gotland im Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse war einer der größten Volltreffer der jüngeren deutschen Zuchtgeschichte. So kam nicht nur die legendäre Poetin zur Welt, jene Stute, deren Leben – Weltmeisterin, millionenteure Auktionsspitze, Zwangsversteigerung und baldig anschließender Tod durch Rehe – Stoff für einen Film ohne Happy End liefern könnte. Poetin hatte viele Schwestern, aber auch mehrere Brüder, die allesamt auf den Namen Samba Hit hörten. Samba Hit I war 2001 Vize-Bundeschampion der dreijährigen Hengste und später bis Klasse S in der Dressur siegreich. Er selbst hat auch einen gute Ruf als Vater von Pferden, die in den USA in Hunterprüfungen erfolgreich gehen. Vier weitere seiner Brüder wurden gekört.

Stedinger

Der Name weist schon auf seine Herkunft: Stedinger wurde bei Familie Sosath in der Wesermarsch geboren. Die Gegend am westlichen Weserufer ist das Stedinger Land. Und so wurde der Braune mach dem Landstrich seiner Herkunft getauft, nachdem er die Weser-Ems-Halle, damals, 2002, noch Schauplatz der Oldenburger Körungen, als Siegerhengst verlassen hatte. Unvergessen wie der damals Zweieinhalbjährige hinter einer blau-roten Flagge Rund um Runde trabte und seinen Triumph genoss.

Stedinger entstammt ebenso wie San Amour einer alten Oldenburger Mutterlinie. Sein Muttervater ist der Holsteiner Landadel, dann folgen Futuro v. Furioso xx und Adonis xx. Der Braune war der erste bedeutende Dressurhengst der damals noch aufstrebenden Hengststation der Sosaths.

Zwei seiner Söhne sind besonders bekannt: Gut Wettlkams Stand by me, Spitzname „Stedi“, der Herr Papa lässt grüßen, gewann unter Lisa Müller den Grand Prix Special in Stuttgart und war diverse Male international hoch platziert. Und das Herzenspferd von Bernadette Brune ist ihr „Spirit“, Spirit of the Age, mit dem sie viele Grand Prix-Erfolge feiern konnte. Auch Novia unter Victoria Michalke zählte lange Zeit zu den Aushängeschildern unter Stedingers Nachkommen.

Stedinger selbst sorgt dafür, dass auch am anderen Ende der Welt die Gene seines Vaters Sandro Hit, gepflegt werden. Er wechselte vor etlichen Jahren von der Weser nach Australien.

St. Moritz

Schön, schwarz, bewegungsstark aber nicht ganz einfach – das waren die Eckdaten von St.Moritz, der aus einer De Niro-Larinero-Argentinus-Mutter stammt. Also reichlich Springblut in den hinteren Bereichen des Pedigrees. Er zeugte zwei gekörte Söhne, von denen einer, St. Moritz junior, wiederum einen Hengst hervorgebracht hat, der in den kommenden Jahren sportlich und züchterisch das Zeug hat, als Urenkel von Sandro Hit für die Linie seines Urahnen in den Ring zu gehen: der Hannoveraner Prämienhengst St. Schufro. Der Hannoveraner aus einer Don Schufro-Atatürk-Mutter steht auf dem Gestüt Blue Hors und ist in diesem Jahr gerade einmal zehn Jahre jung. Im kommenden Jahr finden die Weltmeisterschaften in der Dressur im dänischen Herning statt. Das ist beinahe in der Nachbarschaft zum Gestüt Blue Hors …

Anmerkung der Redaktion: Wir haben den Artikel im Verlauf des Abends mehrmals aktualisiert und um die Kurz-Lebensläufe von Sandro Hits Söhnen ergänzt.